Тонка грань між "халявою" та крадіжкою: що не можна забирати "на згадку" з готелів

Аби відпочинок не завершився неприємно, дамо кілька порад, що краще не брати із собою з готельного номера

Іноді з готельних номерів зникають речі, які навіть не вкладаються в голові — піаніно, килими або матрац. Проте більшість любителів легкої халяви хапають із собою "на згадку" капці, мило або кілька пляшечок із мінібару. Аби уникнути ймовірних проблем, наведемо список тих речей, які можна брати та додамо й ті, які категорично забороняється забирати із собою.

Які речі можна взяти із собою "на згадку"

Шампунь, мило, гелі або лосьйони для тіла, капці або навіть шапочку для миття в душі. Після того, як вас виселять, скоріше за все, ці речі все одно викинуть перед заселенням іншого туриста.

Канцелярію. Якщо ви схопите із собою ручку або блокнот із логотипами готелю, сильно ніхто "не образиться".

Чай, каву або цукор у пакетиках також можна забрати для подальшої подорожі або ж додому.

Засоби для чищення черевиків або ж одноразовий швейний набір завжди не завадить. Можете забрати і їх, власники не будуть проти.

Варто відзначити, що переважна більшість престижних готелів завжди дотримуються так званого "правила S", згідно з яким туристу можна безкарно забрати з номера дрібнички, назви яких починаються на ці літери. До прикладу:

Soap – мило.

Shampoo — шампунь.

Shower gel — гель для душу та інше.

Чого брати категорично не можна?

Рушник, подушку, ковдру, постільну білизну, штори або килими — це все власність готелю. Халати також входять до цього списку, проте є й винятки, коли гостям їх дарують на згадку.

Чашку, келихи, вазу, попільничку, картину, дзеркало, вішалки або рослини також чіпати не варто.

Дистанційні пульти, чайник, кавомашину, вентилятор, праску, фен та годинник категорично забороняється брати із собою.

Більшість готелів в Америці мають у своїх номерах біблії, які також не для виносу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого краще не робити у готелях та навів кілька важливих пунктів, яких краще дотримуватися у номерах для відпочинку.