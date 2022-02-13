Розбите обличчя і травми голови: у Бердянську побилися неповноглітні дівчата

У Бердянську конфлікт між підлітками може закінчитись кримінальною відповідальністю. Дівчата влаштували бійку, в результаті якої, 13-річна дівчина травмувала обличчя та голову.

Правоохоронці можуть відкриття кримінальне провадження за фактом легких тілесних ушкоджень, які отримала в результаті бійки 13-річна дівчина.

Про це повідомляють на сайті Національної поліції Запорізької області.

О 6:00 13 лютого правоохоронців Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області повідомили, що в дворі гуртожитку за адресою проспект Західний відбувається бійка. Патруль, який знаходився найближче до місця події, вирушив на виклик.

Правоохоронці швидко усунули конфлікт та встановили всіх його фігурантів. Першочергово було встановлено, що між дівчатами 2005 та 2008 років народження несподівано виникла суперечка, яка стрімко переросла у бійку. В результаті, 13-річна дівчина отримала легкі тілесні ушкодження у вигляді травм обличчя та голови.

Зараз правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ст.125 (Легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Поліція просить батьків не нехтувати своїми обов’язками та слідкувати за дозвіллям і колом спілкування своїх дітей.

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