Діти помирають, знімаючи відео: у TikTok з'явився новий смертельний тренд

У світі фіксують перші смерті від небезпечної розваги

У соцмережі з'явився новий смертельний челендж, умовою якого є затримка дихання до непритомності. Цей небезпечний тренд швидко став популярним у TikTok та вже встиг забрати життя кількох дітей з різних куточків світу.

Як повідомляє видання The Mirror, одна з трагедій сталася в приватному будинку, розташованому у Честері, штат Пенсільванія. Намагаючись повторити челендж, неповнолітня користувачка мережі Найла Андерсон через брак кисню втратила свідомість у коридорі біля власної спальної кімнати.

Батьки дівчинки одразу відвезли її до лікарні, але медикам нічого не залишилося, як констатувати смерть дитини.

Зараз мати та батько загиблої закликають інших батьків систематично перевіряти телефони дітей, аби уникнути лиха.

Зазначається також, що крім вказаного випадку, у червні поточного, 2021 року, під час знімання відео для соцмереж померла 12-річна жителька Оклахоми. Ще раніше, у березні, трагічно загинув неповнолітній хлопець із Колорадо. Малюка знайшли непритомним у ванній кімнаті будинку, де він проживав зі своєю родиною. Дитину також госпіталізували до лікарні, але попри спроби медиків витягнути його з "того світу", через три тижні дитина померла.

Вже у січні мертвою у ванні знайшли 10-річну дівчинку з Італії. Поруч із нею перебувала молодша сестра з телефоном у руках. Є підозри, що вона також пробувала повторити смертельний тренд.

Відзначимо, що тривала затримка подиху є дуже небезпечною для життя, адже може спровокувати непритомність, судоми, пошкодження мозку та навіть смерть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у США півторарічна дитина випадково знайшла зброю та поцілила з неї у молодого чоловіка. Постраждалий помер від отриманого вогнепального поранення ще до приїзду у медичний заклад.