У США півторарічна дитина застрелила людину: подробиці

Малюк випадково знайшов зброю та натиснув на курок

У США малолітня дитина випадково знайшла пістолет і вбила ним 25-річного чоловіка.

Як повідомляє видання Nbcnewsк, трагічна подія сталася в одному з приватних будинків, розташованих у Савані (штат Джорджія, США).

Попередньо відомо, що офіцери поліції отримали телефонний дзвінок із повідомленням про стрілянину. По прибуттю за вказаним місцем правоохоронці виявили молодого чоловіка із вогнепальним пораненням.

Постраждалого оперативно госпіталізували до медичного центру, але, на жаль, травми виявилися несумісними із життям, тож той помер ще по дорозі у "швидкій.

Як було встановлено згодом, стрілянина виявилася випадковою: 25-річний чоловік отримав поранення, коли півторарічний малюк випадково знайшов зброю, натиснув на курок та вистрілив у нього.

Яким чином пістолет виявився в руках у дитини, та які відносини між померлим та малюком поки що не розголошують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Італії колишній вчитель математики застрелив свою доглядальницю під час миття посуду. Українка тривалий час жила у родині 81-річного чоловіка і слідкувала за його здоровʼям, тож причина такого вчинку незрозуміла. Тепер пенсіонеру загрожує тюремний строк.