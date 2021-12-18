Укр

В США полуторагодовалый ребенок застрелил человека: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Ребенок с пистолетом
Ребенок с пистолетом

Малыш случайно нашел оружие и нажал на курок

В США малолетний ребенок случайно нашел пистолет и убил им 25-летнего мужчину.

Как сообщает издание NBCNews, трагическое событие произошло в одном из частных домов, расположенных в Саванне (штат Джорджия, США).

Предварительно известно, что офицеры полиции получили телефонный звонок с уведомлением о стрельбе. По приезду к указанному месту правоохранители обнаружили молодого человека с огнестрельным ранением.

Пострадавшего оперативно госпитализировали в медицинский центр, но, к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, поэтому он скончался еще по дороге в "скорой".

Как было установлено впоследствии, стрельба оказалась случайной: 25-летний мужчина получил ранение, когда полуторагодовалый малыш случайно обнаружил оружие, нажал на курок и выстрелил в него.

Как пистолет оказался в руках у ребенка, и какие отношения между умершим и малышом пока не разглашают.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Италии бывший учитель математики застрелил свою сиделку во время мытья посуды. Украинка долгое время жила в семье 81-летнего мужчины и следила за его здоровьем, поэтому причина такого поступка непонятна. Теперь пенсионеру грозит тюремный срок.

Теги:
#США #Выстрел #Джорджия #Дитина #Вбивство
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