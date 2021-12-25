Дети умирают, снимая видео: у TikTok появился новый смертельный тренд

В мире фиксируют первые смерти от опасного развлечения

В соцсети появился новый смертельный челлендж, условием которого является задержка дыхания до обморока. Этот опасный тренд быстро стал популярным в TikTok и уже успел унести жизни нескольких детей из разных уголков мира.

Как сообщает издание The Mirror, одна из трагедий произошла в частном доме, расположенном в Честере, штат Пенсильвания. Пытаясь повторить челлендж, несовершеннолетняя пользовательницаполь сети Найла Андерсон из-за нехватки кислорода потеряла сознание в коридоре возле собственной спальной комнаты.

Родители девочки сразу увезли ее в больницу, но медикам ничего не осталось, как констатировать смерть ребенка.

Сейчас мать и отец погибшей призывают других родителей систематически проверять телефоны детей, чтобы избежать трагедии.

Отмечается также, что помимо указанного случая, в июне текущего, 2021, во время съемки видео для соцсетей скончалась 12-летняя жительница Оклахомы. Еще раньше, в марте, трагически погиб несовершеннолетний парень из Колорадо. Малыша нашли без сознания в ванной комнате дома, где он проживал со своей семьей. Ребенка также госпитализировали в больницу, но, несмотря на множественніе попытки медиков вытащить его с "того света", через три недели ребенок умер.

Уже в январе мертвой в ванне нашли 10-летнюю девочку из Италии. Рядом с ней была младшая сестра с телефоном в руках. Есть подозрения, что она тоже пыталась повторить смертельный тренд для соцсетей.

Отметим, что длительная задержка дыхания очень опасна для жизни, ведь может спровоцировать обмороки, судороги, повреждения мозга и даже смерть.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в США полуторагодовалый ребенок случайно нашел оружие и попал из него в молодого человека. Пострадавший скончался от полученного огнестрельного ранения еще до приезда в медицинское учреждение.