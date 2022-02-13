Укр

Разбитое лицо и травмы головы: в Бердянске подрались несовершеннолетние девушки

Автор
Анастасия Мирошник
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Автор
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В Бердянске подрались несовершеннолетние Новость обновлена 13 февраля 2022, 16:22
В Бердянске подрались несовершеннолетние

В Бердянске конфликт между подростками может окончиться уголовной ответственностью. Девушки устроили драку, в результате которой 13-летняя девушка травмировала лицо и голову.

Правоохранители могут возбудить уголовное производство по факту легких телесных повреждений, которые получила в результате драки 13-летняя девушка.

Об этом сообщают на сайте Национальной полиции Запорожской области.

В 6:00 13 февраля правоохранителей Бердянского районного отдела полиции ГУНП в Запорожской области сообщили, что во дворе общежития по адресу проспект Западный происходит драка. Патруль, который находился ближе всего к месту происшествия, отправился на вызову.

Правоохранители быстро устранили конфликт и установили всех его фигурантов. Первоначально было установлено, что между девушками 2005 и 2008 годов рождения неожиданно возник спор, стремительно переросший в драку. В результате 13-летняя девушка получила легкие телесные повреждения в виде травм лица и головы.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст.125 (Легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Полиция просит родителей не пренебрегать своими обязанностями и следить за досугом и кругом общения своих детей.

Ранее "Телеграф" сообщал о тренде в Тик-Ток, от которого умирают дети.

Теги:
#Драка #Бердянск #Подростки
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