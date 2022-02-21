Наприкінці 2023 року в Києві відкриють Музей Революції Гідності

Президент України Володимир Зеленський доручив завершити створення Музею Революції Гідності у столиці та відкрити його до кінця 2023 року. Музей створюється у Києві в межах ініційованої президентом програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє у Facebook заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко.

"Всі процеси прискорено, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Влітку розпочнемо підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів. До кінця 2023 всі роботи мають бути завершені. Вічна пам‘ять загиблим! Героям слава!", — написав Кирило Тимошенко.

За інформацією офіційного сайту майбутнього музею, загальна корисна площа будівлі 24 587 м. кв. Проєктом передбачено, зокрема, окрему експозицію для дітей шкільного віку, яка отримала назву Дитячого музею, додатково до основної, кіноконцертну залу-лекторій на 500-600 місць, навчальні класи, творчі майстерні, тренінгові зали, місця для роботи дослідників.

Один з входів до експозиції буде розташований на оглядовому майданчику, з якого відкриватиметься краєвид на Хрещатик, Майдан Незалежності та прилеглі вулиці. Потрапити у будівлю можна буде й з нижньої частину музею. У верхній частині створять оглядовий майданчик, з місцем для кафе та зони відпочинку. Саме звідти передбачається розпочинати екскурсії.

До 31 березня 2022 року має бути готовим ескізний проєкт музею, до 1 липня — затверджена проєктно-кошторисна документація. На липень-серпень заплановані тендерні процедури з відбору підрядника. У серпні ж передбачається підписання договору з переможцем, а у вересні — старт будівельних робіт. Завершити їх та відкрити музей планується до 1 грудня 2023 року.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко анонсував плани програми на 2022 рік, які передбачають відкриття 715 об’єктів інфраструктури у 24 областях.