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Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення Новина оновлена 28 лютого 2022, 09:25

У Міноборони кажуть, що точних даних немає і втрати РФ можуть бути ще більшими

Війна Росії проти України продовжує забирати людські життя, і більшість із них — саме військові армії країни-агресора. Станом на ранок понеділка, 28 лютого, понад 5300 російських військових було вбито та поранено за 4 дні війни, проте насправді ця цифра може бути ще більшою.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook, крім кадрових втрат, зруйновано багато техніки супротивника. Зокрема:

  • літаки — 29
  • вертольоти — 29
  • танки — 191
  • бойові броньовані машини — 816
  • гармат — 74
  • ЗРК БУК — 1
  • Град — 21
  • автомобільна техніка — 291
  • цистерни — 60
  • БПЛА ОТР — 3
  • кораблі/катери — 2
  • засоби ППО — 5.

Маляр каже, що ця інформація є лише орієнтовною, оскільки наші військові ведуть лише приблизний підрахунок: зосереджені не так на втратах противника, а на веденні війни.

Нагадаємо, незважаючи на всі надії агресора, українські захисники змогли не лише відстояти свої позиції, а й ліквідувати безліч ворожої військової техніки.

Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення
Суспільство
Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення
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