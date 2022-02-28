Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення

У Міноборони кажуть, що точних даних немає і втрати РФ можуть бути ще більшими

Війна Росії проти України продовжує забирати людські життя, і більшість із них — саме військові армії країни-агресора. Станом на ранок понеділка, 28 лютого, понад 5300 російських військових було вбито та поранено за 4 дні війни, проте насправді ця цифра може бути ще більшою.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook, крім кадрових втрат, зруйновано багато техніки супротивника. Зокрема:

літаки — 29

вертольоти — 29

танки — 191

бойові броньовані машини — 816

гармат — 74

ЗРК БУК — 1

Град — 21

автомобільна техніка — 291

цистерни — 60

БПЛА ОТР — 3

кораблі/катери — 2

засоби ППО — 5.

Маляр каже, що ця інформація є лише орієнтовною, оскільки наші військові ведуть лише приблизний підрахунок: зосереджені не так на втратах противника, а на веденні війни.

Нагадаємо, незважаючи на всі надії агресора, українські захисники змогли не лише відстояти свої позиції, а й ліквідувати безліч ворожої військової техніки.