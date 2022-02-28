Російська армія зазнає нищівних втрат в Україні: нове зведення
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У Міноборони кажуть, що точних даних немає і втрати РФ можуть бути ще більшими
Війна Росії проти України продовжує забирати людські життя, і більшість із них — саме військові армії країни-агресора. Станом на ранок понеділка, 28 лютого, понад 5300 російських військових було вбито та поранено за 4 дні війни, проте насправді ця цифра може бути ще більшою.
Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook, крім кадрових втрат, зруйновано багато техніки супротивника. Зокрема:
- літаки — 29
- вертольоти — 29
- танки — 191
- бойові броньовані машини — 816
- гармат — 74
- ЗРК БУК — 1
- Град — 21
- автомобільна техніка — 291
- цистерни — 60
- БПЛА ОТР — 3
- кораблі/катери — 2
- засоби ППО — 5.
Маляр каже, що ця інформація є лише орієнтовною, оскільки наші військові ведуть лише приблизний підрахунок: зосереджені не так на втратах противника, а на веденні війни.
Нагадаємо, незважаючи на всі надії агресора, українські захисники змогли не лише відстояти свої позиції, а й ліквідувати безліч ворожої військової техніки.
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