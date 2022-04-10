Коли садити огірки, цибулю та капусту: докладний календар городника та садівника на квітень

Квітень – місяць напружений для кожного, хто планує отримати добрий урожай

У другий весняний місяць починають сіяти розсаду для теплиць та відкритого ґрунту. Ближче до кінця місяця сіянці пікірують, щоб отримати найкращий врожай.

Також саме у квітні висаджують моркву, ранню капусту, а на прогрітих ділянках землі навіть картоплю. Малину, аґрус та обліпиху також садять у цей період. Кущі важливо обробити від шкідників до розпускання бруньок, а також прищепити плодові культури за потребою.

У квітні 2022 року повня буде 16 числа, а молодик і затемнення — 30. У ці дні роботи краще не проводити.

Сприятливі для садівницьких починань періоди за місячним календарем:

з 2 по 15 квітня на місяць, що росте — період інтенсивного росту рослин, саджають і висівають зелень, швидкорослі, плодові, зернові культури. Серед них – баклажани, боби, перець, огірки, кабачки, гарбуз.

з 17 по 29 квітня на спадну — знищують шкідників, удобрюють, пересаджують, підрізають, прищеплюють, збирають. У цей період сприятлива посадка декоративних рослин і тих, хто плодоносить під землею — картоплі, моркви, редиски, буряку, цибулі, а також плодових кущів.

Сприятливі дні для посадки за датами на квітень:

Зелень і салат — 2,3,4,8,9,15,21,22,27,27,28

огірки — 3,4,8,9,15,17,18,26,27

помідори — 3,4,8,9,15,17,18,26,27

баклажани — 3,4,8,9,15,17,18,26,27

перець — 3,4,8,9,15,17,18,26,27

кабачки, патисони, гарбузи — 3,4,6,8,9,15

редис, редька, дайкон — 8,9,15,17,18,21,22,26,27

картопля, топінамбур — 8,9,15,17,18,21,22,26,27

буряк та морква — 8,9,15,17,18,21,22,26,27

цибуля — 8,9,15,17,18,21,22,26,27

бобові культури (квасоля, горох та інші) — 3,4,5,6,7,8,9,15

капуста (як кольорова, так і білокачанна) — 2,3,4,8,9,15,21,22,26,27

полуниця та суниця — 5,9,15,17,18,21,22

квіти з насіння — 3, 4, 8-15, 17, 18, 21, 22

плодові дерева та кущі — 3, 4, 15, 19, 20, 21, 22

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