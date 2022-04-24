Великдень в умовах війни: чому краще залишатися вдома і як самому освятити паски та яйця

Українців закликають бути обережними та уникати місць масового скупчення людей.

У неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року українці відзначають головне церковне свято в умовах війни.

Через комендантську годину всі храми Православної церкви України в ніч на 24 квітня проведуть закрите богослужіння, а освятити пасхальні кошики можна вранці у неділю. Це пов’язано з величезним ризиком для християн через військову агресію росії та можливі провокації.

В областях, де ризик провокацій з боку росії набагато вищий — українцям рекомендують освячувати кошики в домашніх умовах. Для цього достатньо включити онлайн-богослужіння, прослухати, прочитати молитви та окропити продукти освяченою водою.

Крім того, рятувальники рекомендують бути обережними цього дня і дають кілька цінних рекомендацій:

українців закликають бути пильними;

уникати скупчення людей;

не ігнорувати повітряні тривоги;

не залишати легкозаймисті речі поруч із кошиками, де горять свічки;

дотримуватись правил поводження з вогнем, йдучи на природу, хоча від цього краще відмовитися взагалі.

Не слід забувати, що Великдень це сімейне свято, коли навколо святкового столу збираються найближчі люди. Найкраще цей день провести вдома з рідними, спільно молячись за мир в Україні.

Якщо ваші близькі далеко, можна привітати їх, надіславши гарну листівку або вітання.