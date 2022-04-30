Як біженцям зробити документи, якщо вони виїхали в ЄС за внутрішнім паспортом

Українські біженці можуть отримати український паспорт за кордоном

З перших днів повномасштабного вторгнення росії, мільйонам українців довелося залишити свої домівки та поїхати до інших країн у пошуках прихистку, допоки в України триватимуть бойові дії. Деякі жителі країни втікали за кордон поспіхом, тож навіть не встигли захопити із собою, не лише найнеобхідніші речі, а й документи. "Телеграф" вирішив детальніше розповісти про те, яким чином біженці можуть оформити український паспорт, перебуваючи за межами рідної країни.

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Де оформити документи

З 24 лютого переважна більшість країн Європейського Союзу спростила в’їзд громадянам України, які вимушено виїжджали з України через вторгнення росії.

По-перше, як і раніше громадяни України мають змогу в‘їжджати на територію ЄС, маючи на руках внутрішній український паспорт, якщо не маєте закордонного біометричного.

По-друге, якщо документи у спішці були загублені, або просто не взяті з собою з інших причин, українці також мають право на в’їзд до ЄС та отримання тимчасового захисту у будь-якій країні. Союзу.

На практиці після перетину кордону до країн ЄС в українців виникає велика кількість питань щодо процедури оформлення тимчасових документів та отримання нових.

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Простий план дій

зверніться з наявною заявою до правоохоронних органів або до представників відомства з питань іноземців. Там ви зможете отримати відповіді на всі запитання, які вам потрібні та зорієнтуватися щодо подальших дій;

в обов'язковому порядку завітайте до Посольства або Консульства України в країні, де ви знаходитесь. Там ви зможете отримати тимчасовий документ — Посвідчення громадянина України;

у підсумку потрібно знову ж таки звернутися до Посольства або Консульства України, аби отримати необхідний український закордонний паспорт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що громадяни України, які залишили Батьківщину після початку бойових дій, отримали право жити та працювати в країнах ЄС на строк до трьох років.