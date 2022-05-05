"Телеграф" — у топ-10 найпопулярніших новинних сайтів України

Читачі високо оцінили щоденну роботу наших журналістів

За підсумками квітня 2022 року сайт "Телеграф" зміцнив свої позиції на інформаційному ринку країни та впевнено увійшов до десятки найвідвідуваніших ресурсів країни.

Про це свідчать дані міжнародної дослідницької компанії Gemius, яка займається веб-аналітикою та маркетинговими дослідженнями у 16 країнах світу.

Попри велику конкуренцію на медійному ринку України, наше видання "Телеграф" щомиті у форматі 24/7 працює для своїх читачів. Війна не зломила нас, ми стали міцнішими та більш згуртованими. І ця згуртованість дозволяє нам якісно виконувати свою роботу, попри щоденні обстріли та навіть евакуацію декого з наших колег.

Нам довіряють. З нами діляться особистими історіями про загиблих близьких та розповідають про щоденний героїзм захисників нашої Батьківщини. Важливим свідченням довіри, на нашу думку, є і зворотний зв’язок — частину інформації нам передають наші читачі, часто з поки що окупованих територій. Ми вдячні кожному з Вас за довіру!

Друзі, Україна обов’язково переможе! Цього дня ми зі сльозами щастя напишемо: "Війна закінчилася! Ми перемогли!" А поки що робитимемо все, щоб цей день швидше настав.

Слава Україні! Героям слава!

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