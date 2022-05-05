"Телеграф" — в топ-10 самых популярных новостных сайтов Украины
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Читатели высоко оценили ежедневную работу наших журналистов
По итогам апреля 2022 года сайт "Телеграф" укрепил свои позиции на информационном рынке страны и уверенно вошел в 10-ку самых посещаемых новостных ресурсов страны.
Об этом свидетельствуют данные международной исследовательской компании Gemius, которая занимается веб-аналитикой и маркетинговыми исследованиями в 16 странах мира.
Несмотря на большую конкуренцию на медийном рынке Украины, наше издание "Телеграф" ежесекундно в формате 24/7 работает для своих читателей. Война не сломила нас, мы стали крепче и сплоченнее. И эта сплоченность позволяет нам качественно делать свою работу, невзирая на ежедневные обстрелы и даже эвакуацию некоторых наших коллег.
Нам доверяют. С нами делятся личными историями о погибших близких и рассказывают о ежедневном героизме защитников нашей Родины. Важным свидетельством доверия, по нашему мнению, является и обратная связь — часть информации нам передают наши читатели, часто из пока оккупированных территорий. Мы благодарны каждому из Вас за доверие!
Друзья, Украина обязательно победит! В этот день мы со слезами счастья напишем: "Война закончилась! Мы победили!". А пока будем делать все, чтобы этот день поскорее наступил.
Слава Украине! Героям Слава!
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