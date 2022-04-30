Жена погибшего пилота Дмитрия Чумаченко: "Все дни войны мы переписывались о том, как после Победы станем родителями"

Дмитрий и Кристина Чумаченко. История любви пилота, погибшего в бою за Украину

Украинский защитник, пилот Дмитрий Чумаченко посмертно награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. 23 марта летчик встретился в воздушном бою с превосходящими силами противника вблизи села Тригорье Житомирской области. Защитник отвел подбитый самолет от сельских домов и направил его в лесополосу, чем спас десятки, а то и сотни жизней. Дмитрию было всего 26, его жена – Кристина Чумаченко — осталась вдовой в свои 23.

Кристина стойко держится, но за каждым ее словом можно услышать ежедневные повторения самой себе "я сильная, я выдержу". Наше общение с супругой героя, как она сама отмечает, стало определенным сеансом психотерапии.

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Девушка отмечает: каждый погибший защитник – не просто мужественный украинец, который за будущее своей страны заплатил ценой собственной жизни, но и человек, который мечтал влюбляться, хотел воспитывать детей и просто жить.

Далее – прямая речь Кристины Чумаченко в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Первая встреча

С Дмитрием мы познакомились в 2018 году. Отлично помню тот день. Я как раз успешно закончила курсы актерского мастерства, пошли праздновать. В одном из местных пабов встретили друга Димы, который оказался бывшим учеником этих курсов, он и предложил сесть за их столик – там рядом и был Дима. Сразу на него внимание не обратила. Просто пообщались. Он попросил мой номер телефона, сказал, чтобы самостоятельно записала — и я напечатала "Кристиночка". Начали переписываться. Это было обычное знакомство. Ни о чем судьбоносном на первой встрече в Ивано-Франковске и не думала. Но Дима очень положительный, умел поболтать, подобрать правильные слова, мы разговорились, сходили в кафе, дурачились всю дорогу… И такое впечатление сложилось, будто я знаю человека сто лет. Он увлек меня своей харизмой.

На первой встрече влюбленные много смеялись и разговаривали. Фото из архива К.Чумаченко

Влюбленность

Бабочки появились позже. Однажды он написал: "ты моя девочка" (Дима общался на русском). Но тогда мы оба, наверное, не понимали до конца, сколь важны друг другу. Осознание, когда могли сказать друг другу "я люблю тебя", пришло через месяц после предложения быть его девушкой.

Помолвка

Мы говорили о том, что не хотим спешить со свадьбой. Поэтому предложение было очень неожиданным! Однажды Дима сказал, что поедем "в гости". Я вышла из дома в расслабленном виде, в лосинах, футболке… А оказывается, в Луцке есть одноименное заведение. Так что я была совсем не готова к визиту в ресторан. Более того, в тот день у меня была ангина. В "Гости" ехали на машине друзей. В дороге заметила не совсем ясные диалоги между ними. Ибо все, кроме меня, всё знали. Помню, как Аленка, моя подруга, спросила своего парня о том, где лежит повербанк. Тот ответил, что в бардачке, но лучше туда пока не заглядывать, мол потом зарядишь телефон. Это как-то забавно было! Когда мы уже приехали на место, все начали заказывать какие-то изысканные салаты… А я, как всегда со своей простяцкой такой душой, беру вареники, сок…

Как вкусно поели, решили прогуляться по территории. Там было очень много смешных моментов. Один из таких, когда Дима произнес фразу "Сегодня небо на миллион-миллион". Я смотрю на небо, понимаю, что небо как небо, ничего необычного нет. И вот моя подруга с парнем говорят, что им срочно нужно уйти. Мы с Димой остаемся наедине. Он говорит о том, как я для него ценна, как меня любит. Так как я это очень часто слышала, то мне было привычно. Но я понимала, что что-то не то… В какой-то момент из-за его спины появляются цветы, Дима становится на колени и спрашивает, выйду ли я за него замуж. Так как у меня ангина, я даже ничего не могу ответить и просто в слезах утвердительно качаю головой. А первый мой вопрос был: "На какую руку надеть кольцо?"

Предложение. Скриншот

Свадьба

В 2019-ом, 7 сентября, была свадьба. Решили сделать ее именно для друзей, типа вечеринку. В 2020 году на годовщину планировали за границей организовать хорошую церемонию, собрать всех родственников. Но тогда бахнул коронавирус, сорвал все планы.

День свадьбы. Фото из архива К.Чумаченко

Красивые молодожены. Фото из архива К.Чумаченко

Венчание. Фото из архива К.Чумаченко

Жена пилота

Дима родом из россии. В детстве переехал в Донецкую область, после школы учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. С самого детства у него было желание стать пилотом. Помню одну из наших первых прогулок с Димой, когда он мне сказал: "Быть пилотом — это не так уж романтично. Моя жена должна понимать, что это постоянные командировки. Могут быть какие-то проблемы или задержки на работе". Я поняла это со временем. После свадьбы мы жили в Луцке, нам выдали квартиру, потому что он военнослужащий. Диму могли отправить в командировку на долгое время, дольше всего не виделись три месяца, но могло быть и дольше, если бы я не приезжала. Скучала по любимому, и куда бы он ни ездил — ездила за ним по всем уголкам Украины. Наша семейная жизнь по сути так и продолжалась. Ни один Новый год не праздновали, как обычные люди: собираются дома вдвоем или с друзьями. После женитьбы все три новых года Дима провел на дежурствах. Дважды представилась возможность приехать к нему.

Общее дело

Однажды нам захотелось придумать в Луцке что-нибудь новое и интересное. Возникла мысль о кинотеатре для двоих, где можно просто отдыхать своей компанией. Удалось открыть наше общее заведение "Знято" (на рус. "Снято" — Ред.). Все свое время и ресурс вкладывала в развитие этого заведения, и дальнейшая моя жизнь будет связана с этим. Мы часто проводили там время. Пытались дать людям комфортные условия и положительные эмоции. Это такой домашний кинотеатр для двоих или компании. Можно выбрать любой фильм независимо от того, что транслируют в кинотеатрах. Надо только заранее забронировать сеанс. Разрешается приносить с собой еду и напитки. Некоторые гости говорили, что у нас так уютно и по-домашнему, что хочется снять обувь на входе.

Война

Дима всегда говорил мне, что все военные готовятся к войне, а не к миру. Это логично, но никогда не думала, что война в ХХІ веке может произойти именно в нашей стране. Когда только начали говорить о рисках полномасштабного нападения, мы с Димой верили в лучшее. Но где-то за неделю до вторжения он сказал, чтобы я собрала тревожный чемоданчик. В первую очередь сложила ему, потому что понимала, что его будут отправлять куда-нибудь. За несколько дней до того, как все началось, говорили не о самой войне, а скорее о командировке. Мысль о том, что война начнется, не лезла ни в чью голову. 24 февраля я проснулась от звонка мамы Димы, сообщившей о начале войны. Сразу стала "гуглить", а когда увидела, что на нас напала россия — меня начало трясти. Не знала, что делать. Звонить по телефону Диме не хотела, потому что понимала, если он на дежурстве — значит обо всем знает. Возможно, где-то летает, поэтому не хотела никак его отвлекать. Ждала информации от него, когда сам позвонит по телефону. Начало взрываться на аэродроме в Луцке, это был очень страшный момент. И буквально минут через 15 после этого позвонил Дима, спросил, в безопасном ли я месте. Я уехала за город, позже – к себе в село на Франковщину.

Последняя встреча

23 февраля мы виделись перед тем, как Дима пошел на дежурство. И потом представилась еще одна возможность. Это было 27 февраля. Мы как раз тогда привезли нашим военным помощь необходимые вещи. А еще я взяла его обручальное кольцо, потому что он забыл его дома. В тот день мы просто стояли, общались, я плакала. Были моменты, когда не знала, что спросить, но постоянно говорила что-то — чтобы не замолчать. Боялись молчания. Видела, что другая пара больше обнималась, а мы больше разговаривали. Мне хотелось ощущать его рядом и наслушаться. Дима говорил, что замочим орков, все будет хорошо, не переживай… У них у всех там такой боевой дух! Именно в тот день он не готовил меня к чему-нибудь страшному, но мы поднимали эти темы не раз. Дима очень переживал, чтобы я была готова ко всему и всегда пытался проговорить каждую ситуацию, предупредить. Говорил: "Если что-то со мной произойдет, ты должна быть сильной, у тебя обязательно все сложится в жизни". Но я всегда его останавливала: "Да, не говори мне о плохом, потому что я уверена, что все будет хорошо". Поэтому даже в те моменты, когда поддержка больше нужна была ему, он пытался поддержать меня.

Дима всегда удерживал свою жену. Фото из архива К.Чумаченко

Катапультирование

Дима всегда рассказывал мне о своем деле. Хотел, чтобы я была женой пилота. Гордился, когда я могла кому-нибудь рассказать о скорости самолета или других моментах, касающихся полетов. Почему-то отложилось в памяти, как он объяснял о катапультировании. Дима говорил, что в первую очередь нужно спасать людей. Пилоты должны думать о том, куда направить самолет, чтобы это было не село с жителями, а лужайка или лес, где никого нет. Это так отчаянно и отважно! В тот момент у меня не хватало слов, чтобы ему что-нибудь ответить. Он постоянно открывался передо мной. Обычные люди смотрят на эти вещи совсем по-другому. А у пилотов свои законы и правила, направленные на нашу защиту.

Дмитрий Чумаченко говорил, что сначала должен спасать людей, а не себя. Фото из архива К.Чумаченко

День гибели

Не было предчувствия. Я так верила в его силы и в то, что он сможет. Знала, что все будет хорошо, это ведь Дима. Но однажды в тот день, не знаю почему, где-то в 22 часа у меня внутри что-то дернуло, пролетела мысль о катапультировании или что-то такое. В то же время в Инстаграм поступило сообщение от супруги другого военнослужащего-пилота. Дима тогда долго не выходил на связь. В 18:55 появлялся в последний раз, писал, что занят. Ждала, что напишет перед сном. В сообщении жена спрашивала, написал ли Дима, сообщила о падении самолета. Я начала волноваться, почувствовала, что что-то случилось. Дима погиб 23 марта. Всю ночь я ждала от него известия. Утром 24-го мне точно сообщили, что он погиб. Местные жители писали мне, как слышали шум самолета, видели, как самолет пролетает над их домами прямо в лес. Пилот увел подбитый самолет от людей. Мне отправляли фото с места падения. Ужасная картина. Не могла смотреть. О неравном бое писали и местные СМИ. С каждым днем я все больше извращала в своей голове воспоминания и события, и принялась находить истину в том, что он говорил. Наверное, Дима просто не мог поступить по-другому.

Одна из переписок влюбленных во время войны. Скриншот из архива Х.Чумаченко

Поддержка

Когда я услышала эту страшную новость, то захотелось выплакаться словами. Я написала пост. После этого полетела безумная поддержка в мою сторону. Сначала вообще не видела этих слов. Писала всем на автомате "спасибо" сквозь слезы. Со временем ко мне стало приходить понимание, что постоянно лить слезы, быть с опухшим лицом – точно не то, что хотел бы видеть Дима. Начала брать себя в руки. Мысль об этом, друзья и близкие рядом, невероятная поддержка в сети – все это вместе помогает быть столь сильной. И я стараюсь делиться этой поддержкой с другими. Потому что не только у меня кто-то погиб, не все могут быть морально сильны и устойчивы. Поддержки достойна каждая девушка, жена, мать. Возникла идея сделать пост с нашими героями, рассказать истории их жен, чтобы им тоже мог кто-нибудь помочь и высказать доброе слово. Сейчас собралось около 6-8 историй девушек.

Скриншот

Мечты

Дима много о чем мечтал. Однажды вечером мы сидели и расписывали все свои желания. Ибо первый шаг к материализации – прописать свои мечты. Затем зачитывали тихо друг другу. Этот список у меня сохранился. Я постараюсь их реализовать. До вторжения нашим главным желанием было стать финансово независимым. Но когда все украинцы почувствовали на себе жестокую войну, то на первый план сразу стала семья. Мы с Димой заговорили о детях, о продолжении рода. И с первых дней войны мы все время переписывались о детях, обсуждали, как мы будем счастливыми родителями. Это стало первой мечтой. Хотели максимально путешествовать по Украине. Решили, что будем еще больше поддерживать украинское – производителей, предприятия. Хочется показать людям, что погибший за них это не просто кто-то, а человек, который имел свою историю, семью, планы, мечты… Мне кажется, такие истории могут дать какое-то воодушевление бороться дальше, жить и точно знать, что все защитники, стоящие на обороне нашей страны, сильны и несокрушимы. Каждый из них – наш герой.