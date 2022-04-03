Молодой украинский летчик погиб, спасши сотни жизней: история настоящего героя (фото)

Дмитрию Чумаченко было 26 лет

Украинский защитник, пилот Дмитрий Чумаченко защищал Украину в войне против россии и отдал свою жизнь, спасая украинцев. Получив повреждение в бою с противником в Житомирской области, Дмитрий отвел подбитый самолет от сельских домов и направил его в лесополосу, чем спас десятки, а то и сотни жизней.

Как сообщил городской голова Луцка, где проживал лётчик, инцидент произошел еще 23 марта. На момент гибели командиру авиационного звена авиационной эскадрильи в/ч А0959 204 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина было всего 26 лет.

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Дмитрий Чумаченко родился 8 февраля 1996 в городе Владимир (Владимирская область, рф). Через три года переехал в город Снежное, что в Донецкой области (ныне контролируется боевиками самопровозглашенной "ДНР"). В Луцк перебрался в 2018 году.

Дмитрий Чумаченко. Фото: Facebook

23 марта наш летчик встретился в воздушном бою с неравными силами противника вблизи села Тригорье Житомирской области. 27 марта Дмитрия и других погибших собратьев с почестями провели в последний путь. Проститься с погибшими защитниками пришлось немало жителей Луцка. Героев провожали, поднявшись на колени. Волынских защитников похоронили на Аллее почётных захоронений в селе Гаразджа.

Прощание с защитниками Украины. Фото: Facebook

Жена воина Кристина Чумаченко спустя несколько дней после трагедии опубликовала трогательный пост на своей Инстаграм-странице.

Семья Чумаченко. Венчание. Фото: Instagram

Бракосочетание Кристины и Дмитрия. Фото: Instagram

Невероятно красивая пара. Фото: Instagram

"Ты был лучшим мужчиной! Ты мог быть лучшим отцом! Я безгранично тебя люблю, любила и буду любить. Ты умер героем! Героем Украины! Навсегда в наших сердцах… в моем сердце," – говорится в сообщении девушки.

Их пара сложилась более 3 лет назад. Жена погибшего героя вспоминает слова Дмитрия: "Наша задача — спасти людей, по возможности — самолет. Я должен, в первую очередь, направить самолет в место, где нет домов, а уже потом думать о себе". Так и случилось…

По данным Кристины, Дмитрий Чумаченко пошел насмерть ради спасения жителей по меньшей мере трех сел. Он направил самолет в лес, отдав жизнь ради украинцев.

"Он не успел (катапультироваться. – Ред.), но спас сотни жизней. Отважность, героизм, бесстрашие. Пока наше небо и землю защищают такие Люди — нам нечего бояться. Они готовы положить свою жизнь на алтарь смерти, чтобы каждый из нас мог утром проснуться не от воздушной тревоги, а от пения птиц", — написала девушка.

Пара была вместе больше 3 лет. Фото: Instagram

Жена погибшего называет Дмитрия самым лучшим мужем. Фото: Instagram

Дмитрий и Критсин Чумаченко. Фото: Instagram

В сети восхищаются красотой этой пары. Фото: Instagram

В комментариях у девушки спрашивают, был ли погибший тем самым таинственным "призраком Киева", но Кристина пишет, что не может опровергнуть или подтвердить этот тезис.

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Друзья Дмитрия вспоминают его как доброго и положительного человека, профессионала своего дела и хорошего семьянина.

"Ты был заботливым мужчиной, замечательным другом, прекрасным военным, который был предан своей работе... Ты был бы прекрасным папой. До сих пор невозможно поверить в это... Очень больно, сердце просто разрывается. Теперь ты всегда будешь нас охранять с неба. Ты Герой Украины!" – написала в Инстаграм Екатерина Михайлова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне ракетным ударом убили легендарного украинского летчика Степана Чобану. Военный вернулся к службе, когда россия напала на Украину, хотя в то время уже находился на пенсии.