Правда про командирів окупантів: Кожен третій має борги, кожен восьмий пов'язаний з Україною

У війні проти України беруть участь всі здатні йти у наступ підрозділи російських збройних сил

Журналісти порталу "Проект." провели цікаве розслідування, а рамках якого вдалося дізнатися, скільки заробляють командири нацистської армії росії за свої злочинні накази в Україні та хто з них має безпосередній родинний зв'язок із українцями.

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Зарплати командирів окупантів

Офіцери, які командують сухопутною армією, мають середній дохід в розмірі близько 270 тисяч рублів на місяць. Якщо порівнювати із заробітком заступників міністра оборони рф сергія шойгу, то у 2019 році вони щомісячно отримували приблизно по 1,2 млн рублів на місяць. При цьому російські офіцери, які підпорядковуються Генеральному штабу рф та керують армією та флотом російської держави мають зарплату у 300 тисяч рублів.

Що стосується високопосадовців Міноборони росії, то ті кожного місяця кладуть у кишені по 900 тисяч рублів.

Також зазначається, що три генерали з 12 командувачів сухопутних армій рф у власності не мають жодної нерухомості, тому живуть у службових квартирах. Інші мають по одній або дві невеличких квартири, і лише один російський командувач 1-ї танкової армії Сергій Кисіль задекларував квартиру площею понад 100 квадратних метрів.

Командири дивізій та бригад сухопутних, військово-повітряних та військово-морських сил щомісячно отримають не більше 160 тисяч рублів. Що стосується нерухомості, то тут також "не густо" — не більше однієї-двох квартир. Дехто задекларував невеличкі земельні ділянки.

Полковники російських дивізій та бригад мають середній заробіток на рівні офіцерів з аналогічним званням.

Зарплати офіцерів армії рф

Варто відзначити, що кожен третій високопоставлений командир російської окупаційної армії має серйозні борги по комунальних виплатах, а також за аліменти.

Воюють проти своїх

Досить великий процент російських командирів, які зараз керують так званою "спецоперацією" в Україні, народилися, виросли або навчалися на теренах української держави. Згідно з даними розслідування, кожен восьмий офіцер російської армії так чи інакше пов'язаний із Україною.

Командувач 4-ї армії військово-повітряних сил Микола Гостев є уродженцем одного з населених пунктів Сумської області. Саме його літаки та вертольоти наразі бомблять мирні українські міста.

Микола Гостєв

Командувач 6-ої армії військово-повітряних сил росії Олег Маковецький народився в місті Чугуїв Харківської області. Згідно з даними представників прокуратури України, саме ця особа віддала наказ бомбити мирний український Харків.

Олег Маковецький

Генерал-лейтенант Михайло Зусько, який є командиром 58 загальновійськової армії росії віддавав накази своїм бійцям штурмувати Миколаївщини.

російський офіцер є уродженцем одного з сіл Волині. Воювати проти українців він почав ще у 2014 році на Донбасі. окрім того, його підозрюють в участі у захопленні Криму. Генерал офіційно оголошений у розшук в Україні з 24 лютого 2022 року.

Генерал-лейтенант Михайло Зусько

Полковник Вадим Паньков уродженець сусідньої білорусі, проте навчався у Київському вищому загальновійськовому командному училищі ім.М. В. Фрунзе. У 1992 році Паньков став командиром одного з підрозділів української армії, склавши військову присягу народу України.

Наразі вказана особа є командиром 45-ї окремої бригади спецназу, яка стирає українські міста з лиця землі та вбиває цивільних.

Полковник Вадим Паньков

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні українським захисникам вдалося відправити в чергу до пекла ще одного російського командувача — Адама Хамхоєва. Командир десантно-штурмової роти армії рф є родичем російського міністра оборони сергія шойгу.