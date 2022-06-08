15-річний українець допоміг ЗСУ знищити цілу колону окупантів

Своїм вчинком дитина фактично врятувала Київ від наступу

У Київській області 15-річний хлопчик допоміг бійцям Збройних сил України знищити колону російської окупаційної армії. Завдяки своєму аматорському дрону підліток зміг визначити координати ворога та передати їх українським захисникам.

Як повідомляє видання The Telegraph, подія сталася ще в перші дні повномасштабного вторгнення російської федерації на українські землі. Коли окупанти впритул наблизилися до міста Києва.

Саме тоді бійцям ЗСУ довелося звернутися безпосередньо до 15-річного Андрія Покраса та попросити допомоги у пошуку колони рф, котра рухалась в напрямку столиці по Житомирській трасі. Військові знали, що юнак лише у минулому місяці став щасливим власником мінідрона, завдяки якому можна буде відстежити російське військо.

На прохання захисників хлопчик направив свій дрон у темну пору доби перевірити трасу і успішно зробив кілька фотографій, а також отримав GPS-координати колони, яка наближалася до Києва. Після його батько відправив військовим усі наявні відомості через соцмережу.

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Вже через невеликий проміжок часу після отримання відомостей про російську колону, українська артилерія відкрила вогонь по шосе та знищила її приблизно за 37 кілометрів від столиці.

Командир загону територіальної оборони, який підтримував зв'язок з пілотом-підлітком Юрій Касьянов розповів, що підхід виявився настільки вдалим, що військові передали підлітку управління повноцінним безпілотником із більшою дальністю дії та в результаті знищили кілька російських танкових частин та бронетехніки.

"Наша мета полягала в тому, щоб знайти точні координати і передати координати солдатам… Я дав їм координати та фотографії, і після цього вони націлилися на місце", – розповів Андрій

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше українським захисникам вдалося знищити в одному з населених пунктів на території Миколаївської області цілий склад з боєприпасами ворога.