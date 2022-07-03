Постачальник газу припинив діяльність через війну: що робити

Що робити якщо вам автоматично змінили постачальника газу

Майже 9 млн домогосподарств в Україні автоматично стали клієнтами компанії "Нафтогаз". Це сталося через те, що частина компаній-постачальників газу не змогли виконувати свої зобов'язання через війну.

Як і куди тепер платити за спожитий газ? Що робити з боргами та переплатами попередньому постачальнику? "Нафтогаз" дає детальне роз'яснення.

З 1 травня цього року 8,8 мільйонів споживачів стали клієнтами "Нафтогазу" оскільки одразу 17 постачальників не змогли надати послугу в умовах воєнного стану. Це компанії, які працювали під спільними брендами "Твій газзбут" і "Одесагаз-Постачання".

У випадку коли постачальник не впорався зі своїми обов’язками держава визначає компанію-"рятівника", яка має забезпечити безперебійність надання послуги. В Україні постачальником останньої надії визначений "Нафтогаз". Перехід до ПОН відбувається автоматично, тому додатково укладати договори чи заяву-приєднання не потрібно.

Як платити за газ?

З 1 травня за спожитий газ необхідно платити компанії "Нафтогаз".

Отримати рахунок на оплату, дізнатися стан рахунку або іншу додаткову інформацію можна:

в особистому кабінеті на сайті "Нафтогазу"

у чаті GASUA у "Вайбері", "Телеграмі";

у месенджері "Фейсбук" компанії;

за телефонами контакт-центру :

Водафон: (066) 300-2-888;

Київстар: (098) 300-2-888;

Лайфсел: (093) 300-2-888.

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Що робити якщо залишився борг перед попереднім постачальником?

Зміна постачальника не передбачає списання боргу чи перенаправлення його на нову компанію. Отже, доки ви не сплатите борг вам надсилатимуть дві квитанції: про борг від першого постачальника та за спожитий газ від другого.

Якщо немає можливості погасити борг одразу, краще оформити договір реструктуризації.

Як повернути переплачені за газ гроші?

Якщо ви не знали про перехід до нового постачальника і заплатили попередній фірмі або ж у вас накопичилися переплата за інші періоди необхідно звернутися до старого надавача послуги з заявою про повернення надмірно сплачених коштів.

До заяви необхідно додати наступні документи:

копію паспорта (перші дві сторінки та реєстрація);

копію ідентифікаційного коду;

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку;

копію квитанції про оплату природного газу у період, коли виникла переплата.

Нагадаємо, Офіс президента пообіцяв, що ціна на газ та тепло для населення під час війни підвищуватись не будуть