Поставщик газа прекратил деятельность из-за войны: что делать

Что делать если вам автоматически изменили поставщика газа

Около 9 млн домохозяйств в Украине автоматически стали клиентами компании "Нафтогаз". Это произошло из-за того, что часть компаний-поставщиков газа не смогли выполнять свои обязательства из-за войны.

Как и куда теперь платить за потребленный газ? Что делать с долгами и переплатами предыдущему поставщику? "Нафтогаз" дает детальное разъяснение.

С 1 мая этого года 8,8 миллионов потребителей стали клиентами "Нафтогаза", поскольку сразу 17 поставщиков не смогли предоставить услугу в условиях военного положения. Это компании, работавшие под совместными брендами "Твой газсбыт" и "Одессагаз-Снабжение".

В случае, когда поставщик не справился со своими обязанностями, государство определяет компанию-"спасателя", которая должна обеспечить бесперебойность предоставления услуги. В Украине поставщиком последней надежды определен "Нафтогаз". Переход к ПОН происходит автоматически, поэтому дополнительно заключать договоры или заявление-присоединение не требуется.

Как платить за газ?

С 1 мая за потребленный газ необходимо платить компании "Нафтогаз".

Получить счет на оплату, узнать состояние счета или другую дополнительную информацию можно:

в личном кабинете на сайте "Нефтегаза"

в чате GASUA в "Вайбери", "Телеграмме";

в мессенджере "Фейсбук" компании;

по телефону контакт-центра:

Водофон: (066) 300-2-888;

Киевстар: (098) 300-2-888;

Лайфселл: (093) 300-2-888.

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Что делать, если остался долг перед предыдущим поставщиком?

Смена поставщика не предусматривает списание долга или перенаправление его в новую компанию. Итак, пока вы не оплатите долг, вам будут присылать две квитанции: о долге от первого поставщика и за потребленный газ от второго.

Если нет возможности погасить долг сразу, то лучше оформить договор реструктуризации.

Как вернуть переплаченные за газ деньги?

Если вы не знали о переходе к новому поставщику и заплатили предыдущей фирме или у вас накопилась переплата за другие периоды, необходимо обратиться к старому поставщику услуги с заявлением о возврате чрезмерно уплаченных средств.

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

копию паспорта (первые две страницы и регистрация);

копию идентификационного кода;

справку с реквизитами карточного счета из банка;

копию квитанции об оплате природного газа в период, когда произошла переплата.

Напомним, офис президента пообещал, что цена на газ и тепло для населения во время войны повышаться не будут