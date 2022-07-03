Поставщик газа прекратил деятельность из-за войны: что делать
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Что делать если вам автоматически изменили поставщика газа
Около 9 млн домохозяйств в Украине автоматически стали клиентами компании "Нафтогаз". Это произошло из-за того, что часть компаний-поставщиков газа не смогли выполнять свои обязательства из-за войны.
Как и куда теперь платить за потребленный газ? Что делать с долгами и переплатами предыдущему поставщику? "Нафтогаз" дает детальное разъяснение.
С 1 мая этого года 8,8 миллионов потребителей стали клиентами "Нафтогаза", поскольку сразу 17 поставщиков не смогли предоставить услугу в условиях военного положения. Это компании, работавшие под совместными брендами "Твой газсбыт" и "Одессагаз-Снабжение".
В случае, когда поставщик не справился со своими обязанностями, государство определяет компанию-"спасателя", которая должна обеспечить бесперебойность предоставления услуги. В Украине поставщиком последней надежды определен "Нафтогаз". Переход к ПОН происходит автоматически, поэтому дополнительно заключать договоры или заявление-присоединение не требуется.
Как платить за газ?
С 1 мая за потребленный газ необходимо платить компании "Нафтогаз".
Получить счет на оплату, узнать состояние счета или другую дополнительную информацию можно:
- в личном кабинете на сайте "Нефтегаза"
- в чате GASUA в "Вайбери", "Телеграмме";
- в мессенджере "Фейсбук" компании;
- по телефону контакт-центра:
Водофон: (066) 300-2-888;
Киевстар: (098) 300-2-888;
Лайфселл: (093) 300-2-888.
Что делать, если остался долг перед предыдущим поставщиком?
Смена поставщика не предусматривает списание долга или перенаправление его в новую компанию. Итак, пока вы не оплатите долг, вам будут присылать две квитанции: о долге от первого поставщика и за потребленный газ от второго.
Если нет возможности погасить долг сразу, то лучше оформить договор реструктуризации.
Как вернуть переплаченные за газ деньги?
Если вы не знали о переходе к новому поставщику и заплатили предыдущей фирме или у вас накопилась переплата за другие периоды, необходимо обратиться к старому поставщику услуги с заявлением о возврате чрезмерно уплаченных средств.
К заявлению необходимо добавить следующие документы:
- копию паспорта (первые две страницы и регистрация);
- копию идентификационного кода;
- справку с реквизитами карточного счета из банка;
- копию квитанции об оплате природного газа в период, когда произошла переплата.
Напомним, офис президента пообещал, что цена на газ и тепло для населения во время войны повышаться не будут