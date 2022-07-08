Серпень "порадує" українців похолоданням з дощами: синоптик назвав конкретні дати

Після спекотного липня серпень практично одразу має порадувати комфортним зниженням температури

Після в цілому спекотного посушливого липня в Україні, серпень принесе довгоочікуване зниження температури. Перші дні нового місяця ще будуть з високою температурою і без опадів, але десь у середині декади почнеться зниження температури.

Такий прогноз на останній місяць літа дав "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, на початку серпня повітря над Україною почне поступово охолоджуватись, але дні все одно будуть досить теплими і приємними. При цьому дощів на першу декаду місяця Деркач не прогнозує – всі опади, за його даними, припадуть на середину і кінець місяця.

"Перша декада із перших днів потішить гарною теплою погодою, інколи навіть спекою без опадів. Десь з середини цього відрізку почне атмосфера потроху охолоджуватись, але ще будуть зберігатися досить теплі дні", – повідомив Деркач.

Примітно, що інший народний синоптик, нині покійний Леонід Горбань також напрогнозував у своїй навдивовижу точній книжці з довгостроковим прогнозом дощові дні на середину і другу половину серпня цього року. Він також, як і Деркач, відзначив, що цьогорічний серпень пройде із поступовим зниженням температури до комфортних показників.