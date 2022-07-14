Батько виніс сина з поля бою: на фронті загинув боєць 93 бригади Дмитро Стасовський

Батько та син пішли захищати Україну добровольцями

Віддав життя за Україну – росіяни вбили ще одного українського захисника. Дмитро Стасовський загинув як герой у бою. Разом із ним боровся його батько. Обидва військові служили в одному батальйоні 93-ї механізованої бригади. І саме батько Дмитра Юрій виніс тіло сина з-під вогню з поля бою.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов. Він повідомив, що Дмитро загинув 13 липня. Обидва чоловіки з Петриківки, що на Дніпропетровщині.

Захищати Україну обоє пішли добровольцями, разом воювали та пройшли не один бій. "Він сидить зараз, дивиться на небо, а поруч з ним син і він не може заснути. Він згадує як ростив, як навчав, як воював поруч з сином. Вони вдвох. Але він вже один" , — написав Бутусов.

Дмитро та Юрій Стасовські

Після похорону сина чоловік планує повернутися на фронт. Сім’я військових не могла залишитися осторонь захисту України — Юрій Стасовський ще 2014 року захищав країну, пережив Іловайськ, полон, а тепер росія забрала у нього сина.

Юрій та Дмитро Стасовські — у хлопця у квітні був день народження

За даними зі сторінки 93-ї, військові перебувають на дуже "гарячій" точці фронту — обороняють Донецьку область. За кілька днів до цього зупинили атаку на Слов’янськ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель командира 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ "Карпатська Січ" Олега Куцина. Він загинув на Ізюмському напрямі.