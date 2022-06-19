Під Ізюмом загинув відомий український командир

Військовослужбовець командував батальйоном "Карпатська Січ"

У боях на Харківщині загинув командир 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ "Карпатська Січ" Олег Куцин (позивний "Кум"). Військовослужбовця не стало внаслідок прямого влучення ворожого снаряду.

Про це у неділю, 19 червня, повідомив політичний експерт та блогер Андрій Смолій у власному Telegram-каналі. Він додав, що "Кум" загинув на Ізюмському напрямку.

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"У боротьбі за Україну на Ізюмському напрямку загинув засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин ("Кум")", — написав Смолій.

Тим часом колишня народна депутатка від "Свободи" Ірина Фаріон повідомила, що Олег Куцин загинув "від прямого влучення під час наради".

Довідка: Олег Куцин створив "Карпатську Січ" як окрему добровольчу чоту ще у 2014-му році. За рік після створення підрозділ увійшов до складу 93-ої механізованої бригади Збройних сил України, а військові воювали у районі Донецького аеропорту за Піски, шахту "Бутовка", Водяне та Опитне.

Пізніше підрозділ розширили вже до меж батальйону й перейменували на "Окрему добровольчу чоту "Карпатська Січ" (ОДЧ "Карпатська Січ"). Нині це 49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ. З початку повномасштабного російського вторгнення члени "Карпатської Січі" воювали в Ірпені, Романівці та на Броварському напрямку, а зараз знаходяться на Ізюмському напрямку.

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