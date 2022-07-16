Чи чекати гроз на вихідних? Синоптики розповіли про погоду у найближчі дні

На сході та півдні буде спекотно та дощитиме

Попри те, що на другу половину липня синоптики обіцяють Україні нестерпну спеку, найближчими днями температура повітря на більшості території все ще буде дуже комфортною. Лише на сході очікуються дощі та грози з відчутною спекою. Як повідомляє Гідрометцентр, небо над нашої країною буде з хмарами, проте не похмурим.

Субота, 16 липня

Погода в Україні 16 липня

Субота на заході та півночі України буде з погодної точки зору дуже приємною. Вдень синоптики прогнозують мінливу хмарність і температуру в межах 21-26 градусів тепла. Вночі ж стовпчики термометрів знаходитимуться у межах 9-14 градусів. Тим часом на сході та півдні очікується спека 26-31 і дощі, а вночі температура становитиме 16-20 вище нуля.

Неділя, 17 липня

Погода в Україні 17 липня

У неділю на заході та півночі погода суттєво не зміниться, порівняно із суботою, натомість схід та південь накриє грозами, хоча у областях, що ближчі до центру країни, почне дещо знижуватись температура повітря. Тож захід та північ знов насолоджуватимуться мінливою хмарністю та температурою 21-26 градусів вдень и прохолодою у межах 10-14 градусів вночі. На сході та півдні дощі з грозами у Сумській, Черкаські та Кіровоградській областях 21-24 градуса тепла вдень і 10-13 уночі. Східніші та південніші області матимуть спеку 25-32 градуси вдень і 16-20 вище нуля вночі.

Понеділок, 18 липня

Погода в Україні 18 липня

У перший день нового тижня погода по всій Україні стабілізується. Встановиться мінлива хмарність, денна температура коливатиметься в межах 20-25 градусів, на сході і півдні до +27 градусів, нічна коливатиметься між 10 і 15 градусами тепла, на Донеччині до +17.

Як повідомляв "Телеграф", весь наступний тиждень має бути без палючої спеки, хоча ближче до його завершення температура почне зростати.