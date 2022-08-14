Чому треба навчити дитину перш ніж відпускати до школи під час війни: поради рятувальників

Прості правила допоможуть дитині не розгубитися в екстрених ситуаціях

Поки у більшості регіонів України обирають форму навчання у школах, зважуючи всі за та проти повернення школярів за парти під час війни, батькам все одно рекомендують обговорити з дітьми план дій на різні екстрені ситуації. Зокрема, як діяти у випадках, коли дитина йде чи повертається зі школи і вмикається сигнал повітряної тривоги, або інші форс-мажори.

Поради батькам дав речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Віталій Туровцев. За його словами, проговорити з дітьми усі форс-мажори, які можуть статися у дорозі, можна навіть в ігровій формі. Але дитина точно має знати план дій у таких випадках:

Що робити під час повітряної тривоги? Зокрема, якщо сигнал прозвучав під час того, як дитина їхала у громадському транспорті і він не встиг доїхати до необхідної зупинки — треба розповісти про позначені укриття та як до них дістатися, а також проговорити з дитиною, як потім повернутися та сісти знову до потрібного транспорту.

Якщо дитина заблукала, загубила телефон чи він розрядився? Треба пояснити дитині, до кого вона може підійти та попросити про допомогу, а до кого звертатися не варто. Крім того, треба вивчити з дитиною телефон батьків (мама, тато), або залишити записку з контактами в рюкзаку і слідкувати, аби вона завжди там була.

Крім того, дитина має знати елементарні правила дорожнього руху — як правильно перейти дорогу, з якого боку обійти транспорт, про що говорять сигнали світлофора та чому важливо дивитися по сторонах, коли йдеш вулицею з пожвавленим дорожнім рухом.

Також батькам радять, аби запобігти власним хвилюванням, встановити на телефон програму стеження за місцем знаходження дитини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть дитину відрахувати зі школи за вибір онлайн-навчання під час воєнного стану.