Утеплення вікон на зиму своїми руками: нюанси, про які часто забувають

Уважно потрібно ставитись до всіх етапів утеплення.

Утеплення вікон на зиму варто розпочинати заздалегідь, адже точна дата настання холодів невідома. Утеплювати їх можна по-різному — заклеюючи, перевіряючи густину ущільнювачів або використовуючи плівку. Заклеювання – найбільш популярний спосіб. Але навіть у ньому є свої нюанси, що можуть допомогти збільшити ефективність процедури.

Фахівці з віконних фірм радять перед будь-яким процесом ретельно вимити вікно без абразивних засобів і перевірити щільність прилягання рухливих частин. Потім можна приступати до основної частини процесу.

Заклеювання вікон своїми руками порядок дій:

Визначте, де є щілини. Це можна зробити за допомогою рук, сірника або візуального огляду. Важливо не тільки оглянути саме вікно та відкоси, але звернути увагу на підвіконня. Якщо вікно було замінено, там можуть бути порожнечі або провали в утеплювачі. Закласти щілини. Для цього можна використовувати різні матеріали — поролон, папір, тканину, монтажну піну, герметик, замазку — все залежить від ціни, розміру щілин і місця їх розташування. Фахівці відзначають, що можна використовувати навіть парафін, впорскуючи його в рідкому вигляді за допомогою шприца. Головне на цьому етапі – щоб при монтажі чи нанесенні утеплювача всі поверхні були чистими та сухими. Частина, наприклад, замазка, не любить вологу і може висипатися. Заклеїти вікна. Використовувати для цього можна як саморобні паперові смужки, так і малярський чи господарський скотч. Також є самоклеючі поролонові смужки. У кожного матеріалу є свої нюанси та недоліки. Загальне та важливе – клеїти їх потрібно лише на суху поверхню.

Особливості матеріалів при поклейці

Якщо ви вибрали саморобні паперові смужки – варто пам’ятати, що їх наносять на клейку основу, яка часто розсихається та може почати відставати. Через це холод може знову проникати у квартиру.

Якщо використовувати скотч, то для нього поверхня повинна бути максимально чистою, іноді знежиреною, і сухою. Інакше скотч прикріпиться неміцно.

У поролону головний недолік — вбирання вологи. Якщо вікна "течуть" потрібно усунути цю проблему до утеплення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не лише через вікна квартира зазнає тепловтрат — при підготовці до зими варто перевірити й інші місця, де тепло йде з дому. Через ймовірні проблеми з газом багато українців замислилися про електроопалення — цей метод має свої нюанси.