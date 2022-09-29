Як агресія війни впливає на стосунки і чи допоможе секс: поради практичного психолога Ксенії Французової

Практичний психолог розповіла, як агресія війни руйнує стосунки і як з цим боротися.

З початку війни українці переживають почуття, про існування яких раніше могли навіть не підозрювати — страх, злість, розгубленість та відчуття агресії до усього, що відбувається навкруги. Досить часто, не усвідомлюючи того, гнів та агресія може проявлятися у стосунках з коханою людиною.

Журналістка "Телеграфу" Юлія Забєліна поспілкувалася з практичним психологом, сексологом Ксенією Французовою. Експертка в інтерв’ю розповіла, як агресія та гнів війни впливають на стосунки та чому зараз так важливо спілкуватися зі своїм партнером (щоб подивитись відеоверсію — прогортайте до кінця сторінки).

"Агресія з'являється в певних місцях, завжди має вектор і об'єкт. Якщо говорити про війну і насилля, яке над нами чинять, то конкретного насильника немає. Є російська армія, російський президент, які далеко. Тому туди агресію ввідати не можливо. А є люди поруч, які й отримують цю агресію. Як правило, це чоловік або дружина. Тому важливо не знищувати один одного і направляти агресію в правильне русло", — пояснює психолог.

Також Ксенія Французова дає декілька порад, які допоможуть себе контролювати:

по-перше, усвідомлювати, як і звідки з'являється злість;

по-друге, вивільняти енергію через тіло — займатися фізичними вправами та спортом;

по-третє, психотерапія та обговорення проблеми зі свої партнером.

Сексолог додає, що головне не блокувати, а дати вихід вашим емоціям. Один із способів знизити емоційний градус — займатися сексом.

Інтерв’ю з практичним психологом, сексологом Ксенією Французовою

Відзначимо, що МОЗ раніше давало поради, як українцям зняти стрес в умовах воєнного часу. Крім того, психологи пояснювали, у чому полягають причини тривожності та як їх подолати.