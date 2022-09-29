Как агрессия войны влияет на отношения и поможет ли секс: советы практического психолога Ксении Французовой

Практический психолог рассказала, как агрессия войны разрушает отношения и как с этим бороться.

С начала войны украинцы испытывают чувства, о существовании которых раньше могли даже не подозревать — страх, злость, растерянность и чувство агрессии ко всему происходящему. Довольно часто, не осознавая того, гнев и агрессия могут проявляться в отношениях с любимым человеком.

Журналистка "Телеграфа" Юлия Забелина пообщалась с практическим психологом, сексологом Ксенией Французовой. Экспертка в интервью рассказала, как агрессия и гнев войны влияют на отношения и почему сейчас так важно общаться со своим партнером (чтобы посмотреть видеоверсию — пролистайте до конца страницы).

"Агрессия появляется в определенных местах, всегда имеет вектор и объект. Если говорить о войне и насилии, которое над нами совершают, то конкретного насильника нет. Есть российская армия, российский президент, которые далеко. Поэтому туда агрессию направить невозможно. А есть люди рядом, которые и получают эту агрессию. Как правило, это муж или жена. Поэтому важно не уничтожать друг друга и направлять агрессию в правильное русло", — объясняет психолог.

Также Ксения Французова дает несколько советов, которые помогут контролировать себя:

во-первых, осознавать, как и откуда появляется гнев;

во-вторых, высвобождать энергию через тело — заниматься физическими упражнениями и спортом;

в-третьих, психотерапия и обсуждение проблемы со своим партнером.

Сексолог добавляет, что главное не блокировать, а дать выход вашим эмоциям. Один из способов снизить эмоциональный градус – заниматься сексом.

Интервью с практическим психологом, сексологом Ксенией Французовой

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