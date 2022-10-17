Як комфортно пережити холоди: топ-6 корисних речей для кожного

Деякі речі можна зробити своїми руками

Підготовку до зими українці розпочали заздалегідь, адже всі розуміють, що цей період року буде одним із найважчих за всі часи через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Люди винаходять цікаві методи утеплення будинку та квартири, а також розроблять план на випадок відсутность опалення. Серед них — найпростіше буде купити або зробити самостійно деякі речі та прилади, які покращать самопочуття взимку.

Про це написало британське видавництво "Metro". Як зазначається, є речі, які зазвичай коштують недорого, але зроблять холодний час року більш комфортним і навіть приємним. Слід заздалегідь придбати їх, якщо є така можливість.

Грілки для рук

Грілки, звичайно, можна придбати в Інтернеті. Проте, є і способи для створення в домашніх умовах. Для цього знадобляться шматочки тканини (фліс або фланель). З них роблять мішечки, які наповнюють цільними кукурудзяними зернами (не для попкорн) і зашивають.

Перед виходом на вулицю поставте такі мішечки у мікрохвильову піч на 30-40 секунд. Покладіть мішечки до кишень, вони будуть зберігати тепло протягом пів години. Авжеж, використовувати їх можна не тільки на вулиці — якщо вдома стає занадто холодно, це чудовий варіант!

Шерстяні устілки для взуття

Аби утеплити зимове взуття, слід у нього покласти шерстяні устілки. Це зробить прогулянки значно теплішим та приємнішими. Купити їх можна в магазині взуття або ж в Інтернеті.

Не виключено, що таку річ можна зробити і своїми руками. Для цього слід придбати шматок вовняної тканини й вирізати з неї устілки за розміром своїх стоп.

Імбирний чай

Цей напій зазвичай рекомендують застудженим особам, але взимку він підійде кожному. Він зміцнює імунітет, знімає напругу і покращує обмінні процеси в організмі.

Щоб його приготувати, достатньо буде коріння імбиря, меду та лимону. Слід знати, що багато імбиру класти у чай не потрібно, адже це зробити його надто гострим і, можливо, неприємним на смак.

Оцет для лобового скла автівки

Цей лайфхак стосується власників своїх автомобілей. Не кожен знає, що оцет — речовина, яка допоможе вберегти скло від замерзання, а отже і не викличе господарю зайвих проблем.

Щоб воно не покривалося морозними візерунками, які потім неможливо очистити, змішайте дві частини оцту з однією частиною води. Потім розпиліть розчин по склу машини.

Електрична ковдра

Таку річ використовують вже достатньо давно. Проте, останніми роками її значно поліпшили, тож вона є значно комфортнішою. Придбати її можна в мережі, відштовхуючись від своїх побажань та розмірів ліжка.

Зазвичай вистачає кількох хвилин, аби ковдра нагрілася, і вона буде гріти вас упродовж всієї ночі. Це дійсно надійний вклад грошей, про нього не пожалкуєш.

Рукавиці

Найкраще за все підійдуть рукавиці, які зроблені своїми руками. Пошити їх можна самостійно з підручних матеріалів або придбати в Інтернеті. У мережі є безліч способів їх пошиття.

Такий аксесуар точно допоможе уникнути холодів і вбереже ваші руки. Саме в рукавицях буде набагато тепліше, ніж у звичайних перчатках.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, професійний турист та автор книги "Зимові походи та кемпінг" Майкл Ланза дав цікаві поради щодо того, як не змерзнути взимку. Перед виходом на вулицю слід врахувати кілька моментів.