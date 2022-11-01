Під час війни sportbank збільшив кількість клієнтів на чверть – інвестор банку та акціонер Parimatch Никита Ізмайлов

У жовтні необанку виповнилося три роки

Від початку повномасштабного вторгнення агресора команді sportbank вдалось наростити клієнтську базу на чверть, до 500 тис. користувачів. Про це повідомив Никита Ізмайлов, інвестор sportbank та акціонер Parimatch, у блозі "Як виживає український фінтех під час війни".

За словами підприємця, до війни необанку sportbank, який входить до профільного фінтех-фонду N1, вдалося зайняти вдалу нішу, що дозволило залучити клієнтів, які підтримують здоровий спосіб життя.

"До початку воєнних дій нам вдалось зайняти на ринку нішу. Ми позиціонували банк як установу для сучасних, прогресивних, активних людей, які підтримують здоровий спосіб життя та хочуть розв'язувати фінансові питання максимально зручно, буквально у декілька кліків на мобільному телефоні. Наша команда змогла бути з ними, як кажуть, на одній хвилі, задовольняти потреби цих людей", — зазначає Никита Ізмайлов.

Акціонер Parimatch вважає, що саме вдале позиціювання дозволило банку до нападу агресора залучити 400 тис. клієнтів.

"Наш проект стартував у 2019 році. До лютого цього року вдалось наростити клієнтську базу до 400 тис. людей. Наші пріоритети: популяризація спорту, заохочення вести здоровий спосіб життя, зручний функціонал необанку – виявились затребуваними на ринку. Наш банк пропонував 10% кешбеку на власні та кредитні кошти при придбанні спорттоварів та спортивних послуг, клієнти отримали можливість безплатно або зі знижкою тренуватись у понад 100 фітнес-залах по всій країні", — пояснює інвестор sportbank.

За словами Никити Ізмайлова, від початку війни sportbank був максимально лояльним до клієнтів.

"Через війну клієнти або стали вимушеними переселенцями, або виїхали за кордон, або пішли у ЗСУ захищати нашу країну. Люди втратили роботу, хтось – свій бізнес, адже платоспроможність українців значно зменшилась. Такі потрясіння змінили поведінку людей. Якщо раніше гроші відкладали на відпочинок та розвиток бізнесу, то наразі всі думають про задоволення базових потреб та про економію коштів. В таких складних умовах sportbank став помічником наших клієнтів. Ми допомагали під час форс-мажорів та при цьому зберегли проект", — продовжує інвестор.

Никита Ізмайлов наголошує на тому, що необанк максимально допомагав клієнтам.

"Від початку вторгнення sportbank ввів кредитні канікули для клієнтів з кредитними картками та користувачів послуги "Розстрочка". Ми розуміли, що для багатьох людей кредитні кошти можуть бути єдиним способом виживання, тому не відключали кредитні ліміти. Потім, коли не було іншого виходу, скоротили їх частково на короткий термін, а згодом повністю відновили", — згадує Никита Ізмайлов.

Значну увагу необанк приділяє підтримці ЗСУ та благодійності: на армію sportbank перевів понад 2 млн грн, а клієнти через розділ "Благодійність" у додатку на телефоні – ще 2,2 млн грн. Також Никита Ізмайлов особисто перераховує кошти на технологічний проект з розгортання мультимедійних платформ-лазерних тирів.

"Як результат, ми змогли зустріти триріччя банку з наступними показниками. Кількість клієнтів збільшилась до 500 тис. людей, кредитний портфель зріс до 1 млрд грн, на суму 100 млн грн відкрито 100 тис. ощадних рахунків та на понад 100 млн грн близько 15 тис. депозитів. 10 млн карткових переказів, 100 тис. цілей на ощадному рахунку "Рюкзак", – зазначає акціонер Parimatch.

До планів команди sportbank входить повернення "спортивності" фінансової установи.

"Розпочали кредитний проект разом із мережею спортивних клубів Sport Life – пропонуємо розділити плату за абонемент на 6 платежів під мінімальну ставку в 0,001% річних. Вже повернули кешбек на спортивні послуги та товари, запустили кешбек на сплату "комуналки" та пропонуємо цю послугу без комісії. Разом із мережею ресторанів McDonald's також розпочали проект: клієнти отримують кешбек, а 5% від кожного замовлення піде на рахунок підтримки ЗСУ", — підсумовує Никита Ізмайлов.