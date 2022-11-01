Во время войны sportbank увеличил количество клиентов на четверть – инвестор банка и акционер Parimatch Никита Измайлов

В октябре необанку исполнилось три года

С начала полномасштабного вторжения агрессора команде sportbank удалось нарастить клиентскую базу на четверть до 500 тыс. пользователей. Об этом сообщил Никита Измайлов, инвестор sportbank и акционер Parimatch, в блоге "Как выживает украинский финтех во время войны".

По словам предпринимателя, до войны необанку sportbank, входящему в профильный финтех-фонд N1, удалось занять удачную нишу, что позволило привлечь клиентов, поддерживающих здоровый образ жизни.

"До начала военных действий нам удалось занять нишу на рынке. Мы позиционировали банк как учреждение для современных, прогрессивных, активных людей, поддерживающих здоровый образ жизни и желающих решать финансовые вопросы максимально удобно, буквально в несколько кликов на мобильном телефоне. Наша команда смогла быть с ними, как говорится, на одной волне, удовлетворять потребности этих людей", — отмечает Никита Измайлов.

Акционер Parimatch считает, что самое удачное позиционирование позволило банку до нападения агрессора привлечь 400 тыс. клиентов.

"Наш проект стартовал в 2019 году. К февралю этого года удалось нарастить клиентскую базу до 400 тыс. человек. Наши приоритеты: популяризация спорта, поощрение вести здоровый образ жизни, удобный функционал необанка – оказались востребованными на рынке. Наш банк предлагал 10% кэшбека на собственные и кредитные средства при приобретении спорттоваров и спортивных услуг, клиенты получили возможность бесплатно или со скидкой тренироваться более чем в 100 фитнес-залах по всей стране", — объясняет инвестор sportbank.

По словам Никиты Измайлова, с начала войны sportbank был максимально лоялен к клиентам.

"Из-за войны клиенты либо стали вынужденными переселенцами, либо уехали за границу, либо пошли в ВСУ защищать нашу страну. Люди потеряли работу, кто-то – свой бизнес, ведь платежеспособность украинцев значительно уменьшилась. Такие потрясения изменили поведение людей. Если раньше деньги откладывали на отдых и развитие бизнеса, то сейчас все думают об удовлетворении базовых потребностей и об экономии средств. В столь сложных условиях sportbank стал помощником наших клиентов. Мы помогали во время форс-мажоров и при этом сохранили проект", — продолжает инвестор.

Никита Измайлов отмечает, что необанк максимально помогал клиентам.

"С начала вторжения sportbank ввел кредитные каникулы для клиентов с кредитными картами и пользователей услуги "Рассрочка". Мы понимали, что для многих людей кредитные средства могут являться единственным способом выживания, поэтому не отключали кредитные лимиты. Затем, когда не было другого выхода, сократили их частично на короткий срок, а позже полностью восстановили", — вспоминает Никита Измайлов.

Значительное внимание необанк уделяет поддержке ВСУ и благотворительности: на армию sportbank перевел более 2 млн. грн., а клиенты через раздел "Благотворительность" в приложении на телефоне – еще 2,2 млн. грн. Также Никита Измайлов лично перечисляет средства на технологический проект по развертыванию мультимедийных платформ-лазерных тиров.

"Как результат, мы смогли встретить трехлетие банка со следующими показателями. Количество клиентов увеличилось до 500 тыс. человек, кредитный портфель вырос до 1 млрд грн, на сумму 100 млн грн открыто 100 тыс. сберегательных счетов и более 100 млн грн около 15 тыс. депозитов. 10 млн карточных переводов, 100 тыс. целей на сберегательном счете "Рюкзак", – отмечает акционер Parimatch.

В планы команды sportbank входит возвращение "спортивности" финансового учреждения.

"Начали кредитный проект вместе с сетью спортивных клубов Sport Life – предлагаем разделить плату за абонемент на 6 платежей под минимальную ставку в 0,001% годовых. Уже вернули кэшбек на спортивные услуги и товары, запустили кэшбек для оплаты коммуналки и предлагаем эту услугу без комиссии. Вместе с сетью ресторанов McDonald's также приступили к проекту: клиенты получают кэшбек, а 5% от каждого заказа пойдет на счет поддержки ВСУ", — заключает Никита Измайлов.