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Favbet передав на фронт черговий пікап у рамках проєкту "Прокачка авто для ЗСУ"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Пікап Mitsubishi L200 від Favbet поїхав на фронт Новина оновлена 01 листопада 2022, 15:10
Пікап Mitsubishi L200 від Favbet поїхав на фронт

Автомобіль повністю переобладнаний та адаптований до роботи на передовій

Група компаній Favbet та Favbet Foundation передали для потреб Збройних сил України ще один пікап Mitsubishi L200 в рамках проекту "Прокачка авто для ЗСУ". Авто повністю технічно переоснащено й адаптовано для роботи на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Пікап доставлений підрозділу Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на території Харківської області.

В межах проекту Favbet та Favbet Foundation планують придбати та прокачати для ЗСУ 10 автівок за 4 місяці. Втім, вже зараз збір та ремонт йдуть зі значним випередженням графіку завдяки тисячам небайдужих українців.

На сьогодні 95% проектів благодійного фонду Favbet Foundation спрямовані на підтримку ЗСУ та українських громадян.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.