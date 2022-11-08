Чи чекати українцям снігопади взимку — синоптики дали несподіваний прогноз
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Наступна зима не відрізнятиметься особливо високими температурами
Поки у багатьох регіонах України продовжуються віялові відключення електроенергії, українців все частіше турбує питання про погоду взимку 2022-2023 років.
Так, згідно з інформацією експертів, яка ґрунтується на даних системи сезонного прогнозування ECMWF, майбутня зима в Україні та загалом у Європі не відрізнятиметься особливо високими температурами, але й одночасно з цим снігу стане менше.
За прогнозом, рівень кількості снігових опадів на нашому континенті очікується нижче за середній. Підвищена ймовірність снігопадів очікується лише у невеликому районі Центральної Європи.
Грудень 2022
Загалом перший місяць зими не буде сніговим, мабуть, через вплив високого тиску. Винятком можуть бути окремі регіони Центральної Європи. Там рівень опадів може бути більшим, ніж у решті Європи.
Січень 2023
У своєму січневому прогнозі експерти відзначили збільшення кількості снігопадів місцями у центрі та на заході Європи. Водночас, судячи з опублікованої карти, кількість опадів в Україні залишиться практично незмінною.
Лютий 2023
Цього місяця снігу поменшає по всій Європі. Винятком стануть невеликі регіони на південь від Альп.
Як зазначається у матеріалі, у березніу більшій частині Європи кінець снігового сезону прогнозується нижче за норму. При цьому на території східної України, ймовірно, можна буде спостерігати сніговий період.
Щодо температурних показників, то згідно з прогнозами синоптика з ДСНС Віри Балабух, взимку 2022-2023 не слід очікувати сильних холодів. У середньому стовпчики термометрів виявляться вищими на 1-2 градуси, ніж минулого року. Також Балабух розповіла про те, який місяць зими стане найтеплішим.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україну може прийти справжній мороз.