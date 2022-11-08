Чи чекати українцям снігопади взимку — синоптики дали несподіваний прогноз

Наступна зима не відрізнятиметься особливо високими температурами

Поки у багатьох регіонах України продовжуються віялові відключення електроенергії, українців все частіше турбує питання про погоду взимку 2022-2023 років.

Так, згідно з інформацією експертів, яка ґрунтується на даних системи сезонного прогнозування ECMWF, майбутня зима в Україні та загалом у Європі не відрізнятиметься особливо високими температурами, але й одночасно з цим снігу стане менше.

За прогнозом, рівень кількості снігових опадів на нашому континенті очікується нижче за середній. Підвищена ймовірність снігопадів очікується лише у невеликому районі Центральної Європи.

Грудень 2022

Погода у грудні

Загалом перший місяць зими не буде сніговим, мабуть, через вплив високого тиску. Винятком можуть бути окремі регіони Центральної Європи. Там рівень опадів може бути більшим, ніж у решті Європи.

Січень 2023

Погода в січні

У своєму січневому прогнозі експерти відзначили збільшення кількості снігопадів місцями у центрі та на заході Європи. Водночас, судячи з опублікованої карти, кількість опадів в Україні залишиться практично незмінною.

Лютий 2023

Погода в лютому

Цього місяця снігу поменшає по всій Європі. Винятком стануть невеликі регіони на південь від Альп.

Погода в березні

Як зазначається у матеріалі, у березніу більшій частині Європи кінець снігового сезону прогнозується нижче за норму. При цьому на території східної України, ймовірно, можна буде спостерігати сніговий період.

Щодо температурних показників, то згідно з прогнозами синоптика з ДСНС Віри Балабух, взимку 2022-2023 не слід очікувати сильних холодів. У середньому стовпчики термометрів виявляться вищими на 1-2 градуси, ніж минулого року. Також Балабух розповіла про те, який місяць зими стане найтеплішим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україну може прийти справжній мороз.