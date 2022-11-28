Зима вже на підході: стало відомо, коли в Україні чекати на перші справжні морози

Синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023

Незважаючи на температурну гойдалку впродовж листопада, зима в Україну прийде за розкладом.

Як повідомляє народний синоптик Станіслав Щедрін, разом із приходом календарної зими вже другого грудня в Україні прогнозується прихід стійкої зимової погоди з невеликими морозами та сонячним небом.

По всій території нашої країни, крім південних регіонів, температура повітря вдень буде коливатися в межах від -2 до -4 градусів, проте вночі стовпчик термометра опуститься місцями до -7 і навіть -14 градусів.

При цьому в прогнозі погоди від синоптика йдеться, що з початком зими зменшиться кількість опадів, замість яких переважатиме малохмарна та суха погода із сонячним небом.

Загалом синоптики обіцяють, що грудень буде найтеплішим і м’яким місяцем майбутньої зими. Середня температура буде в межах від -2 до +3 градусів та вище. А на Новий рік можливий мокрий сніг та невеликі морози.

Найбільш "суворими" місяцями зими 2023 синоптики називають січень і лютий. Так, починаючи з кінця першого місяця нового року, в Україну прийдуть сильні морози та снігопади. Температура повітря вночі в деяких регіонах впаде до -15...-20 градусів і йтиме сильний сніговий шторм.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, якою буде погода в грудні 2022. Згідно з їх прогнозами, українцям варто готуватися до дощів і морозів, що змінюються.

Також синоптик Владислав Білик зробив прогноз на майбутню зиму та розповів, якою буде середня температура повітря та назвав найхолодніший та найтепліший місяць узимку 2022-2023.