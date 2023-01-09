Весна прийде раніше: синоптики здивували прогнозом погоди на лютий

У лютому буде більше дощових днів, аніж снігових

Після січня, що накриває Україну морозами, лютий видасться доволі теплим, що для останнього місяця зими зовсім не характерно. Стовпчики термометрів досягатимуть плюсової температури чи не щодня.

Згідно з прогнозом погоди, опублікованим на сайті Meteoprog, погода у лютому порадує українців своїм теплом. У першій половині місяця температура повітря сягатиме максимум до +4 градусів вдень, а вже з 18 числа почнеться невелике потепління. До кінця місяця, за даними синоптиків, в Україні очікується в середньому до +7 градусів.

Щодо опадів у лютому, то на них останній місяць цієї складної зими буде не багатий. Наприклад, снігопадів та хуртовин не очікується зовсім. Невеликий сніг пройде 2, 4 та 6 лютого. Потім 5 лютого очікується сніг з дощем, а 7-го — дощі. Після цього протягом місяця буде ще кілька дощових днів – 15, 17 та 23 лютого.

Вже останніми днями зими в Україні зберігатиметься сонячна погода, без опадів. Температура повітря вдень досягне +7 градусів, а вночі опускатиметься до 0 або -1. Водночас найхолодніша ніч у лютому поточного року буде 1, 3 та 5 числа. Тоді температура повітря опуститься до -5 градусів. В решту днів стовпчики термометрів будуть падати до -3..-4 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, що в Україну незабаром прийде потепління.