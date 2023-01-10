Використання туристичних газових балонів: як уникнути трагедії удома

Кияни часто роблять помилку через неправильне використання газових пальників, призначених для застосування на відкритому повітрі.

Зі зростанням числа відключень світла та вимикання електроплит у квартирах Києва також почастішали випадки вибухів туристичних газових балонів, з допомогою яких містяни намагаються приготувати їсти чи нагріти води. Одна з причин — неправильне використання газових пальників, призначених для застосування на відкритому повітрі.

Про це Київська міська військова адміністрація повідомляє у своєму офіційному Telegram-каналі і нагадує, що туристичні газові пальники та плитки не розраховані на тривале горіння та приготування їжі у великому посуді.

Щоб уникнути трагедії, слід пам'ятати:

Тривале горіння може призвести до перегріву та вибуху балона.

Великий посуд нагрівається та поширює тепло на балон, через що він може вибухнути.

Та все ж, якщо ви наважилися скористатися туристичним пальником вдома, дотримуйтесь важливих лайфхаків, які допоможуть і приготувати їжу, і зберегти життя та здоров'я:

Забезпечте вентиляцію у приміщенні, де увімкнено пальник. Наприклад, можна відчинити вікно на провітрювання.

Не залишайте пальник без нагляду. Полум'я може згаснути внаслідок протягу чи витоку рідини на конфорку.

Від'єднуйте балон від туристичної плитки після приготування.

Зберігайте його в темному місці за кімнатної температури.

Не використовуйте пальник для тривалого приготування їжі, а лише для підігріву води чи порції їжі в невеликому посуді.

Не зберігайте балон на холодному балконі, адже при занесенні балона у приміщення та нагріванні — гази розширюються, що створює додаткову загрозу вибуху.

Нагадаємо, у Києві внаслідок вибуху газу у спальному районі Троєщина постраждав 38-річний квартиронаймач, він отримав обпіки рук, голови та шиї. Також були пошкоджені кондиціонери на чотирьох поверхах, три автівки та стіна сусідньої квартири.

Схожий випадок стався на Волині, де внаслідок вибуху двох туристичних газових балонів у багатоквартирному будинку постраждали двоє людей.