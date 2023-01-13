Коли українцям чекати на потепління: синоптик дав прогноз до кінця зими

З середини лютого очікується повільне, але впевнене потепління

Незважаючи на те, що найближчими днями на території України очікується потепління, зима цього року ще встигне вкотре виявити свій "характер". Народний синоптик Володимир Деркач озвучив свій прогноз погоди до кінця зими 2023 року.

Як передає видання OBOZREVATEL, посилаючись на Деркача, в останньому місяці цієї зими погода в Україні буде мінливою. Будуть і заморозки, потепління та рясні опади.

"На початку останнього місяця зими – слабкі опади. Ближче до середини першої декади вони переростуть в інтенсивні. У цей період зима покаже свій характер – два-три дні будуть досить холодними", – розповів Деркач.

Друга декада місяця, вважає синоптик, вже буде більш стабільною та ознаменується повільним, але впевненим потеплінням. Приблизно в середині місяця опадів буде зовсім небагато, вночі можливий невеликий мінус, а вдень близько нуля градусів. У третій декаді, Деркач прогнозує, невеликі морози ночами, а вдень також очікується плюсова температура.

"Хоча середина цієї десятиденки протягом 2-4 днів ще нагадає про зиму. Але вдень вже відчуватиметься подих весни", — заявляє синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну рухаються теплі маси повітря з Африки.

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