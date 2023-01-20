2022 року ЗСУ отримали 60 авто та 60 дронів за сприяння Favbet Foundation

Також українські військові отримали тисячі одиниць захисного спорядження, військової амуніції та іншого допоміжного обладнання

З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні Сили України отримали 60 автомобілів, 60 дронів та 100 оптичних та радіоприладів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зокрема, ЗСУ отримали 64 системи зв’язку — радіостанції, ретранслятори та рації, 36 оптичних засобів — прицілів, тепловізорів, дальномірів, приладів нічного бачення.

Також у розпорядження українських військових надійшло 90 комп’ютерів, планшетів та смартфонів, понад 220 одиниць іншої комп’ютерної техніки.

Favbet Foundation та компанії-партнери передали ЗСУ понад 10 генераторів та близько 150 джерел живлення — акумуляторів, сонячних зарядних станцій та павербанків.

Разом з авто українські військові отримали тисячі одиниць захисного спорядження, військової амуніції та іншого допоміжного обладнання.

Сумарно на закупівлю технічної допомоги для ЗСУ Favbet Foundation та компанії-партнери спрямували близько 35 млн грн. Ще понад 7 млн грн передано Збройним Силам через інші фонди, зокрема "Повернись живим".

Окрім того, 2022 року група компаній Favbet перерахувала до державного бюджету лишень ліцензійних платежів 147 млн грн, не враховуючи інших податків з поточної діяльності.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.