В 2022 году ВСУ получили 60 авто и 60 дронов при содействии Favbet Foundation

Также украинские военные получили тысячи единиц защитного снаряжения, военной амуниции и другого вспомогательного оборудования

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные Силы Украины получили 60 автомобилей, 60 дронов и 100 оптических и радиоприборов при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В частности, ВСУ получили 64 системы связи — радиостанции, ретрансляторы и рации, 36 оптических средств — прицелов, тепловизоров, дальномеров, приборов ночного видения.

Также в распоряжение украинских военных поступило 90 компьютеров, планшетов и смартфонов, более 220 единиц другой компьютерной техники.

Favbet Foundation и компании-партнеры передали ВСУ более 10 генераторов и около 150 источников питания – аккумуляторов, солнечных зарядных станций и павербанков.

Вместе с автомобилем украинские военные получили тысячи единиц защитного снаряжения, военной амуниции и другого вспомогательного оборудования.

Суммарно на закупку технической помощи для ВСУ Favbet Foundation и компании-партнеры направили около 35 млн грн. Еще более 7 млн грн передано Вооруженным Силам через другие фонды, в том числе "Вернись живым".

Кроме того, в 2022 году группа компаний Favbet перечислила в государственный бюджет только лицензионные платежи 147 млн грн, не считая других налогов с текущей деятельности.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.