Сюрпризи від "весняного" лютого: синоптики розповіли, які міста накриють снігопади

Лютий буде багатий на опади

Синоптики прогнозують досить теплу погоду на останній місяць зими. Однак у деяких містах України, попри несподівано "весняний" лютий, очікуються опади у вигляді снігу. "Телеграф" розповість, які міста наостанок накриють снігопади цієї зими.

Так, за даними сайту Gismeteo, лютий принесе із собою велику кількість опадів. У більшості міст це буде мокрий сніг з дощем або просто дощі, але в іншій частині очікуються сніжні дні.

У Києві впродовж місяця слід очікувати мокрої погоди. За прогнозами, чи не половину лютого у столиці буде мокрий сніг із дощем. При цьому після 12-го числа щодня почне триматися плюсова температура повітря в денний час.

Водночас снігопади в останній місяць зими пройдуть на сході України — у Харкові, Луганську та Донецьку. Синоптики зазначають, що загалом у лютому у цих містах буде по кілька сніжних днів. Температура повітря почне також підвищуватись після 12 лютого та змінюватись на плюсову вдень.

Також кілька сніжних днів очікується у Дніпрі в останній місяць цієї складної зими. Водночас стовпчики термометрів почнуть показувати плюсову температуру практично з самого початку лютого.

Снігу варто чекати у лютому також і у Полтаві. Він змінюватиметься потім мокрим снігом із дощем. Температура повітря вдень у цьому місті також почне зростати після 12 числа.

Не обійдеться без снігу у північному місті Чернігів. За прогнозом погоди, снігопади накопають його лише двічі.

Зазначається, що на півдні України в лютому йтиме дощ, без мокрого снігу. Середня температура повітря вдень досягатиме +8..+10 градусів. У західній частині країни протягом майже половини місяця очікуються дощі з мокрим снігом. Стовпчики термометрів підійматимуться вдень у середньому до +5-6 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою в Україні буде погода у березні та чи варто очікувати на "сюрпризи" від першого місяця весни.