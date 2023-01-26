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Сюрпризи від "весняного" лютого: синоптики розповіли, які міста накриють снігопади

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Де чекати снігу у лютому Новина оновлена 26 січня 2023, 15:36
Де чекати снігу у лютому. Фото Pixabay

Лютий буде багатий на опади

Синоптики прогнозують досить теплу погоду на останній місяць зими. Однак у деяких містах України, попри несподівано "весняний" лютий, очікуються опади у вигляді снігу. "Телеграф" розповість, які міста наостанок накриють снігопади цієї зими.

Так, за даними сайту Gismeteo, лютий принесе із собою велику кількість опадів. У більшості міст це буде мокрий сніг з дощем або просто дощі, але в іншій частині очікуються сніжні дні.

У Києві впродовж місяця слід очікувати мокрої погоди. За прогнозами, чи не половину лютого у столиці буде мокрий сніг із дощем. При цьому після 12-го числа щодня почне триматися плюсова температура повітря в денний час.

погода, прогноз, Україна

Водночас снігопади в останній місяць зими пройдуть на сході України — у Харкові, Луганську та Донецьку. Синоптики зазначають, що загалом у лютому у цих містах буде по кілька сніжних днів. Температура повітря почне також підвищуватись після 12 лютого та змінюватись на плюсову вдень.

погода, прогноз, Україна
погода, прогноз, Україна
погода, прогноз, Україна

Також кілька сніжних днів очікується у Дніпрі в останній місяць цієї складної зими. Водночас стовпчики термометрів почнуть показувати плюсову температуру практично з самого початку лютого.

погода, прогноз, Україна

Снігу варто чекати у лютому також і у Полтаві. Він змінюватиметься потім мокрим снігом із дощем. Температура повітря вдень у цьому місті також почне зростати після 12 числа.

погода, прогноз, Україна

Не обійдеться без снігу у північному місті Чернігів. За прогнозом погоди, снігопади накопають його лише двічі.

погода, прогноз, Україна

Зазначається, що на півдні України в лютому йтиме дощ, без мокрого снігу. Середня температура повітря вдень досягатиме +8..+10 градусів. У західній частині країни протягом майже половини місяця очікуються дощі з мокрим снігом. Стовпчики термометрів підійматимуться вдень у середньому до +5-6 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою в Україні буде погода у березні та чи варто очікувати на "сюрпризи" від першого місяця весни.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз #Синоптики #Снігопад #Лютий