Морози відступлять: коли в Україну прийде потепління

Лютий ще трохи "поморозить" українців

Погода в Україні в лютому розпочалася із морозними "сюрпризами", від яких українцям цієї зими вдалося відпочити. Проте синоптики обіцяють, що у другій половині місяця варто очікувати на потепління.

Так, за даними сайту Meteoprog, який опублікував середню погоду на лютий 2023 року по Україні, зазначається, що в першій половині лютого максимальна температура повітря вдень триматиметься на рівні +3...+4 градуси. У нічний час очікується до -2...-3 градусів.

Потепління, за інформацією синоптиків сайту, прийде в Україну після 22 лютого. Температура повітря вдень підійматиметься до +6, а в наступні дні до 7 градусів тепла. Водночас уночі в деякі дні будуть "мінуса" або нуль, а в деякі — стовпчики термометрів піднімуться до +2.

Щодо опадів, то їх у лютому буде невелика кількість. Снігопадів та хуртовин не очікується зовсім. Буде лише кілька дощових днів на завершення зими. Згідно з прогнозом, дощі пройдуть 15, 17 та 23 лютого. В решту днів буде хмарна або сонячна погода.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики озвучили прогноз погоди на березень 2023 року. За їхньою інформацією, справжня весна в Україну прийде у другій половині місяця.