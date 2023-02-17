Допомогти родинам полонених та загиблих героїв: фонд Тайри "Мрія" розпочне співпрацю з Червоним Хрестом

Фонд та Червоний Хрест планують працювати над проблемою разом

Команда фонду "Мрія" — звільнена з полону парамедик Юлія Паєвська, волонтерка Дана Ярова і виконавчий директор фонду Тетяна Комлик — зробили перший крок для налагодження співпраці з Товариством Червоного Хреста України. Як відомо, саме ця організація зобов’язується Женевською конвенцією сприяти обмінам, відвідувати полонених і допомагати їхнім родинам. За підсумками зустрічі 16 лютого фонд і Червоний Хрест планують підписати меморандум про співпрацю і разом допомагати родинам, які цього потребують.

Деталями зустрічі й фото у своєму Facebook поділилася Дана Ярова, яка у благодійному фонді "Мрія" очолює напрям допомоги дітям загиблих героїв. Вона зазначила, що Женевська конвенція про поводження з військовополоненими писалася занадто багато років тому і багато в чому не відповідає вимогам нинішнього часу, не враховує терористичну сутність ворога, і тому не надто ефективна в реаліях цієї війни.

"Інших міжнародних законів і конвенцій поки немає. І я думаю саме Україна, саме ми з вами, опираючись на досвід цієї війни, знаючи такого терориста як росія в лице — підготуємо нову конвенцію. Проте зараз, працюємо з тим, що є", — звернула увагу Дана Ярова.

Впродовж зустрічі вдалося дізнатися про види допомоги і її обсяг, які може надавати Міжнародний Комітет Червоного Хреста родинам полонених, зниклих безвісти та загиблих:

"В українському представництві Міжнародного комітету Червоного Хреста працює відділ допомоги родинам зниклих безвісти, в якому опікуються як сім’ями військових, з якими було втрачено зв’язок, так і родинами цивільних. Там родинам надається психологічна та гуманітарна допомога, допомагають об’єднуватися в асоціації, щоб надалі ефективніше комунікувати з українськими та закордонними організаціями та інституціями. Ми домовилися про ще одну зустріч на якій маємо намір поспілкуватися з працівниками цього відділу, щоб більш предметно конкретизувати нашу співпрацю", — додала Дана Ярова

Окрім цього Червоний Хрест повідомив команду фонду, що при його головному офісі в Женеві було створено Центральне агентство з розшуку, де приймають заяви й звернення від громадян України, чиї рідні зникли в зоні бойових дій.

"Агентство через Національне інформаційне бюро Росії з’ясовує статус по кожній заяві і передає в українське Національне інформаційне бюро та рідним зниклого. На жаль, в Україні не всі рідні мають інформацію щодо такого варіанту розшуку зниклої людини. Тому нагадую, якщо ваша рідна людина зникла в зоні бойових дій, ви можете заповнити форму і ваша справа буде розслідуватися в Центральному агентстві з розшуку", — зазначила Дана Ярова.

Окремою темою розмови стало питання нелюдського утримання та поводження з українськими військовополоненими та цивільними бранцями, затримки в підтвердженні їх статусів. Росіяни незаконно утримують і некомбатантів — цивільних людей, які не тримали зброю і були взяти окупантами в заручники. Підтвердити їхній статус полоненого складно.

За результатами зустрічі Дана додала, що фонд "Мрія" намагався повною мірою донести проблеми і труднощі, з якими мають справу родини полонених, зниклих безвісти та полеглих захисників.

"Я дуже сподіваюся, що нас почули, що родини отримають більше уваги і допомоги", — написала Дана.