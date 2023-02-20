"Зимі час збирати валізи": синоптик про перші дні березня в Україні

Потепління вже поспішає до України

Лютий ще встигне здивувати українців перепадами температур, а перші дні весни принесуть довгоочікуване потепління до нашої країни. Вже незабаром на зміну похмурими днями прийдуть сонячні.

У найближчі сім днів ще очікуються опади, але вони також чергуватимуться із сухою та сонячною погодою, яка "натякатиме" лютому, що йому час йти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила український синоптик Наталія Діденко.

"Найближчий тиждень делікатно натякатиме зимі, що пора збирати валізи", — каже синоптик.

До кінця лютого температура повітря в нічний час помітно падатиме, вдень варто очікувати "плюсів".

"Вітер майже весь час ганятиметься за хмарами, буде рвучким, до сильного, вночі градуси намагатимуться пірнути вниз (особливо 23 та 28 лютого), проте все ж вдень перемагатимуть, хай і скромні, але "плюси", — додала Діденко.

Синоптик зазначає, що березень в Україні розпочнеться з потепління. Вже в перші дні весни воно буде помітним у південній, центральній та східній частинах країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям у березні, квітні та травні, і які "сюрпризи" піднесе весна.