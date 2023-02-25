Кінець зимовій погоді: холоди залишають Україну (відео)

Синоптики впевнені у найближчому приході справжньої весни

Незважаючи на спроби зими "обдурити" всіх нетривалими снігопадами та морозами, більшість українців переконані, що термін холодної пори року добігає кінця.

Загальні сподівання та очікування висловив народний синоптик Станіслав Щедрін.

"Ну от майже й кінець зимової погоди, лише іноді ще будуть несуттєві та короткі похолодання. Вже з 25 лютого по всій Україні очікується значне потепління до +10+15, на півдні до +15+18", — написав він у соціальній мережі.

Якщо говорити конкретніше, то, згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у суботу, 25 лютого, у західних областях пройдуть помірні опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. В окремих районах можливі опади. У Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря протягом доби +2…+7°С, удень на Буковині та Поділля +8…+13°С. У Карпатах протягом доби близько 0 °С. На півночі України вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощ, удень помірний дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі -2...+3°С, днем +3...+8°С, у Київській області до +10...+12°С. У центральних областях уночі пройде невеликий сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем. Вдень без істотних опадів, лише на Черкащині ввечері невеликий дощ. Уночі на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень +6...+11°С, у Кіровоградській області до +13°С. У південній частині країни вночі очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, удень без істотних опадів. Температура повітря вночі -1…+4 °С, удень +10…+15 °С, у Криму та Одеській області місцями +16…+18 °С. У східних областях уночі сніг, мокрий сніг. Вдень місцями невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі -5...0°С, удень +3...+8°С.

У неділю, 26 лютого, у західних областях пройде невеликий сніг, мокрий сніг, у Карпатах помірний. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі -4...+1°С, вдень -1...+4°С. У Карпатах протягом доби -6...-1°С. У північних областях уночі місцями пройде дощ із мокрим снігом, удень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі -3...+2°С, удень +2...+7°С. У центральному регіоні вночі місцями пройде невеликий дощ. Вдень помірний дощ з мокрим снігом. Місцями налипання мокрого снігу, туману. Температура повітря протягом доби +1…+6 °С. На півдні України вночі невеликий дощ, удень на Одещині місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Температура повітря вночі +5…+10 °С, удень +6…+11 °С, на півдні Одеської області, у Криму та Приазов’ї +12…+17 °С. У східній частині країни вночі очікується невеликий дощ, удень у Харківській та Луганській областях помірний дощ із мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час +2...+7°С, удень +1...+6°С, у Донецькій та Луганській областях +6...+12°С.

Прогноз колеги підтверджують у Укргідрометцентрі.

Надалі зниження температури також не передбачається – про це свідчать дані на погодних сайтах.

Метеопрог

УНІАН

Gismeteo

І хоча до справжньої весни ще дійсно далеко, і навіть у перший день березня температура повітря в середньому триматиметься на рівні 3 градусів вище 0 вдень, процес приходу весни, звичайно, незворотний, і незабаром багато українців напевно будуть скаржитись на "жахливу спеку" та " неймовірний сонцепек".