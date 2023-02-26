У першій декаді березня похолодає: синоптики розповіли, коли чекати "кусючих" мінус 8 градусів

На країну чекає сезон нестійкої погоди

Поки більшість українців "вгадують", коли ж почнеться справжня весна, природа вирішила підкинути людям ще кілька "зимових сюрпризів".

Про них розповів синоптик Ігор Кібальчич.

"Загострення циклонічної діяльності над країнами Балтії та білоруссю, а також активізація атмосферних фронтів призведе до чергового періоду нестійкої погоди з опадами та значним підвищенням температури повітря в більшості областей України", — пише він.

За прогнозом експерта, у неділю, 26 лютого, у західних областях пройде невеликий мокрий сніг, у Карпатах помірний. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі -4...+1°С, вдень -1...+4°С. У Карпатах протягом доби -6...-1°С.

У північних областях уночі місцями пройде дощ із мокрим снігом, удень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі -3...+2°С, удень +2...+7°С. У центральному регіоні вночі місцями пройде невеликий дощ. Вдень помірний дощ з мокрим снігом. Місцями налипання мокрого снігу, туману. Температура повітря протягом доби +1…+6 °С.

На півдні України вночі невеликий дощ, удень на Одещині місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Температура повітря вночі +5…+10 °С, удень +6…+11 °С, на півдні Одеської області, у Криму та Приазов’ї +12…+17 °С. У східній частині країни вночі очікується невеликий дощ, удень у Харківській та Луганській областях помірний дощ із мокрим снігом. Температура повітря в нічний час +2...+7°С, удень +1...+6°С, у Донецькій та Луганській областях +6...+12°С.

На Київщині 26 лютого, за даними Укргідрометцентру, буде хмарно, вночі невеликий мокрий сніг та дощ, удень без істотних опадів. Температура по області вночі від ... +3 ° С до -2 ° С, вдень від +1 до +6 ° С. У Києві вночі близько 0°С, удень від +3°С до +5°С.

Надалі в Україні встановиться типово весняна погода із "плюсами" у денний час та "мінусами" вночі.

При цьому до кінця першої декади березня нічне похолодання буде досить відчутним — до мінус 8 градусів, прогнозують на сайті Meteoprog.

Про мінуси приблизно в ті ж самі дні попереджають і фахівці сайту MeteoUA.

Більше оптимістично налаштовані експерти сайту GisMeteo. Але при цьому вони обіцяють на початку березня багато мокрого снігу із дощем.

Цікаво, що сюрпризи погоди, згідно з прогнозами синоптиків, продовжаться і в другому місяці весни: погода у квітні буде похмурішою, ніж у березні та протягом місяця практично не буде сонячних днів.