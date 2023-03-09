Весна буде аномальною: українцям розповіли, якої погоди чекати

Український синоптик порадувала прогнозом

Цього року весна буде теплою, але кожен її місяць підноситиме українцям погодні сюрпризи. А середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2⁰С.

Такий прогноз зробила старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного центру Віра Балабух. За її словами, подібні аномалії цієї весни очікуються також і для середньої температури протягом місяця.

"Стратосферне потепління, яке зараз почало розвиватись, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери та сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни", — зазначила Балабух.

Водночас, синоптики порталу Gismeteo прогнозують мінусову температуру в нічний час в деякі дні березня. Хоча вже до кінця місяця в багатьох містах України температура повітря вдень може досягати +16..+17 градусів, а нічні заморозки змінюватимуться "плюсами".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на квітень. За їхніми даними, другий місяць весни практично не подарує українцям теплих днів. Натомість квітень принесе похмуру погоду та велику кількість опадів.