На Україну насувається похолодання з дощами і мокрим снігом: синоптики здивували прогнозом

Весна продовжує дивувати своєю непередбачуваністю

Згідно з прогнозом синоптика Віри Балабух весна цього року буде теплою, а кожен її місяць підноситиме українцям погодні сюрпризи.

І, схоже, перший сюрприз слід очікувати вже у найближчі години – 10-го березня по всій Україні прогнозують незначне похолодання, а у деяких областях можливі невеликі опади у вигляді дощу подекуди з мокрим снігом.

Про це пише у соціальній мереж народний синоптик Станіслав Щедрін.

"Найтепліше буде у західних, південних областях, а також на Кіровоградщині, там температура повітря становитиме в межах від +9+11 і до +12+15, на сході температура вдень підніметься до +8+10, найхолодніше буде на півночі країні до +6+9 градусів, вдень по всій країні без істотних опадів", — зазначає він.

Про опади повідомляють і в Укргідрометцентрі.

Згідно з прогнозом дипломованих синоптиків, вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині невеликий дощ, у північній частині з мокрим снігом.

Температура вночі 2-7° тепла, на півночі країни від 2° тепла до 3° морозу; вдень 8-13° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 17°, у північних областях 4-9° тепла.

На Київщині 10 березня слід чекати хмарної погоди з проясненнями. Вночі — невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

На початку нового тижня дощі припиняться, температура буде досить комфортною, вважають спеціалісти сайту Gismeteo.

В той же час на сайті "Метеопрог" настроєні більш оптимістично і обіцяють у другій декаді місяця ледь не "літні" +17 градусів тепла.

Звичайно, багато хто з українців зрадіє таким перспективам. Але, можливо, за "весіннім холодом" ще доведеться і сумувати – у тому випадку, якщо справдиться прогноз Миколи Кульбіди про надто спекотне літо.