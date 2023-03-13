"Привіт" від зими: у яких містах чекати снігу та різкого похолодання на початку квітня

Напередодні квітня в Україні значно похолодає

Погода на початку квітня зовсім не порадує українців, оскільки вже перший день цього місяця принесе із собою опади у вигляді снігу чи мокрого снігу з дощем. Синоптики прогнозують погіршення погоди у багатьох містах України із настанням другого місяця весни.

За даними порталу Gismeteo, наприкінці березня очікується значне похолодання, а вже 1 квітня температура повітря в частині українських міст триматиметься на рівні +2..+3 градусів. Таким чином, всього за кілька днів температура впаде в середньому з +14 градусів до +2-3.

Так, у Києві у перший день квітня випаде мокрий сніг з дощем. Вдень температура підніметься до +2 градусів, а до ночі впаде до -1. При цьому, згідно з прогнозом синоптиків, погода почне покращуватися лише після 23 числа.

У Чернігові цього дня також очікуються опади у вигляді снігу з дощем. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3 градусів, уночі похолодає до -1.

Аналогічна ситуація 1 квітня буде й у Сумах. У перший день квітня випаде мокрий сніг із дощем, а напередодні кілька днів йтиме сніг. При цьому вночі очікується до -3 градусів.

Дніпро зустріне перший день квітня зі снігом. Температура повітря вдень підніметься до +2 градусів, а вночі впаде до -2.

Також сніговим видасться перший день квітня у Харкові. У прогнозі зазначено, що вдень температура прогріється до +2 градусів, проте вночі варто очікувати до 3 градусів нижче 0.

Погода в Ужгороді 1 квітня також засмутить містян. Протягом дня очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень буде в межах +3 градусів, а вночі впаде до нуля.

Жителям Львова цього дня також варто очікувати на несприятливу погоду. 1 квітня цього року принесе мокрий сніг із дощем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики озвучили прогноз погоди на Великдень, який святкуватимуть 16 квітня. Багатьох українців така погода зовсім не потішить.