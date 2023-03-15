Все спорядження йшло з країн НАТО: адвокат розкрив деталі справи Шаповалова

Ексзаступник міністра оборони робив все можливе, аби забезпечити потреби армії, заявив захисник

Адвокат ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова Сергій Мітюрін заявив, що на початку повномасштабного вторгнення росіян Шаповалов робив все можливе, аби забезпечити потреби української армії, яка водночас зросла у 3,5 рази.

Зокрема, в найкоротші строки Шаповалов допоміг організувати закупівлю і доставку з країн — членів НАТО тисяч одиниць військового спорядження. Тому підозра ДБР щодо перешкоджання ексзаступником діяльності ЗСУ є абсолютно абсурдною, поділився Мітюрін в інтерв’ю для РБК-Україна.

Сергій Мітюрін

За його словами, на початку російського вторгнення діяти треба було швидко. Уся необхідна ЗСУ продукція була за кордоном. Крім того, Росія спеціально створювала дефіцит касок, бронежилетів і необхідної сировини, розміщуючи замовлення по всій Європі. Через маніпуляції РФ також збільшились ціни на амуніцію: різниця становила 30-40%.

Аби випередити ворога та забезпечити нашу армію, було прийнято рішення діяти за умовами іноземних постачальників. Однією з таких умов стало здійснення передоплати замовлень.

"У якихось "шарашкіних конторах" закупівель не було. Коли ми говоримо про стандарти, треба зрозуміти, що натовські і українські стандарти відрізняються певним чином. А в цьому випадку все, що закуповувалось, походило з країн НАТО. Щодо якості, то ці товари мали сертифікати якості та відповідності стандартам – також видані у країнах НАТО", — наголосив адвокат.

Тоді постало питання, як здійснювати той контроль якості, який передбачало МО. Адже перевірити продукцію з залученням представників Міноборони, як передбачалось раніше, було неможливо.

"Іноземні компанії мають свої стандарти якості. І вони казали: або ми працюємо за нашими договорами, або не працюємо з Україною взагалі", — каже Мітюрін.

Наявність сертифікатів НАТО у компаній-постачальників переконало МО у тому, спорядження є якісним.

"Які були у Департамента закупівель підстави не бути впевненим у тому, що товар прийде належної якості? Таких підстав не було. Особливо, коли "горить", бо треба тримати оборону від наступу ворога", — зазначив адвокат.

Згідно з договорами, виробники зобов'язані були замінити всю неякісну продукцію або відшкодувати їхню вартість. Наразі більша частина спорядження знаходиться на фронті. А неякісні товари повернулись до постачальників.

Нагадаємо, 24 січня міністр оборони України Олексій Резніков підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України.