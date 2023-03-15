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Знову температурні гойдалки: українцям розповіли, коли чекати на похолодання в березні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Погода в Україні на березень 2023 Новина оновлена 15 березня 2023, 15:58
Погода в Україні на березень 2023. Фото Pixabay

Синоптики дали прогноз погоди на кінець березня

Перший місяць весни цього року не порадував українців справжнім теплом. Погода протягом половини березня постійно підносить температурні гойдалки й триватимуть вони до кінця місяця. В останній тиждень березня очікується чергове похолодання.

За даними синоптиків сайту Meteoprog, які публікують середній прогноз погоди по Україні, починаючи з 17 березня чи не з кожним днем температура повітря збільшуватиметься. Однак після 25 березня варто знову чекати на температурні гойдалки. Температура піде на спад і з +14 впаде до +12 вдень. І лише починаючи з 29 числа, вона відновиться і почне підвищуватись день за днем.

Зазначається, що в нічний час у період з 17 по 25 березня стовпчики термометрів будуть падати до позначок +3...+4 градуси. В останні дні місяця очікується до +5 градусів.

Також синоптики прогнозують, що до кінця першого місяця весни буде лише один дощовий день і очікується він уже завтра, 16 березня. У решту днів погода буде сонячною або похмурою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода в різних містах України в перший день квітня і де пройде сніг чи сніг з дощем.

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