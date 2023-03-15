Знову температурні гойдалки: українцям розповіли, коли чекати на похолодання в березні

Синоптики дали прогноз погоди на кінець березня

Перший місяць весни цього року не порадував українців справжнім теплом. Погода протягом половини березня постійно підносить температурні гойдалки й триватимуть вони до кінця місяця. В останній тиждень березня очікується чергове похолодання.

За даними синоптиків сайту Meteoprog, які публікують середній прогноз погоди по Україні, починаючи з 17 березня чи не з кожним днем температура повітря збільшуватиметься. Однак після 25 березня варто знову чекати на температурні гойдалки. Температура піде на спад і з +14 впаде до +12 вдень. І лише починаючи з 29 числа, вона відновиться і почне підвищуватись день за днем.

Зазначається, що в нічний час у період з 17 по 25 березня стовпчики термометрів будуть падати до позначок +3...+4 градуси. В останні дні місяця очікується до +5 градусів.

Також синоптики прогнозують, що до кінця першого місяця весни буде лише один дощовий день і очікується він уже завтра, 16 березня. У решту днів погода буде сонячною або похмурою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою буде погода в різних містах України в перший день квітня і де пройде сніг чи сніг з дощем.